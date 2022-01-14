Азербайджан представлен на Международной книжной выставке в Катаре

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана принимают участие в Международной книжной выставке, проходящей в столице Катара Дохе, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На выставке министерство культуры и Азербайджанская национальная библиотека представили стенд Азербайджана.

В экспозицию вошли "Хамсе" великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, изданная в рамках объявления 2021-го Президентом Ильхамом Алиевым Годом Низами Гянджеви, книга профессора Евгения Бертельса "Великий азербайджанский поэт Низами" на английском и арабском языках, книги, изданные Государственным переводческим центром на арабском языке, а также издания, посвященные истории нашей страны, ее культуре, литературе, книги, отражающие героизм и отвагу азербайджанской армии, проявленные в 44-дневной Отечественной войне.

Международная книжная выставка в Дохе продлится 10 дней.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)