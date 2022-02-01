Масштабная ретроспектива азербайджанского кино в России - представлена программа

БАКУ /Trend Life/ - Московский кинотеатр "Иллюзион" совместно с министерством культуры Азербайджана с 7 по 15 февраля представит зрителям ретроспективу кино Азербайджана, сказал Trend Life завотделом аудиовизуальных и интерактивных медиа минкультуры, один из кураторов проекта Руфат Гасанов.

По его словам, программа предлагает широкий взгляд на развитие азербайджанского кинематографа: от немых фильмов до работ современных режиссеров, получивших признание на международных кинофестивалях.

"Это первая в истории современной России масштабная ретроспектива азербайджанской кинематографии. Больше половины картин будут показаны с пленки 35 мм из архива. Эти фильмы практически невозможно увидеть на большом экране, так что зрителей ждет настоящий праздник кино", - добавил он.

В программу вошли около 20 фильмов – это комедии, триллеры, сказки, детективы, киноповести, любовные истории, социальные драмы и сюрреалистические притчи. Кинокартины охватывает период от 1935-го года до наших дней.

В рамках кинопоказов пройдут встречами с режиссерами, кинокритиками, искусствоведами, среди них - заслуженные деятели искусств Аяз Салаев, Джахангир Селимханов, а также доктор философии Теймур Даими.

В программу ретроспективы вошли следующие фильмы – "Буйная ватага", "У самого синего моря", "Волшебный халат", "На дальних берегах", "Чужое время", "Летучая мышь", "Всё к лучшему", "В этом южном городе", "Хлеб поровну", "Я помню тебя, учитель", "Допрос", "Чёртик под лобовым стеклом", "Семь дней после убийства", "Дочь рыбака", "От смерти до смерти", "Соль, перец по вкусу", "К вечеру" и "Внутренний остров".

Больше половины ретроспективы фильмов будут демонстрироваться с пленки 35 мм из архива Госфильмофонда России, цифровые копии предоставлены Госфильмофондом Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)