Завораживает, окрыляет, вдохновляет… - Komm, Hoffnung в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Музыка, которая завораживает, окрыляет, вдохновляет... Такую концертную программу представили заслуженная артистка Азербайджана, вокалистка Фарида Мамедова (сопрано) и известная пианистка Юлия Керимова.

Концерт под названием Komm, Hoffnung (Gəl, ümid/"Приди, надежда!") прошел в Международном центре мугама в Баку, сообщает Trend Life.

Невероятно красивый и музыкальный творческий тандем двух потрясающих исполнителей, прекрасно подобранный репертуар и сама атмосфера концерта окутали зрительный зал настолько, что публика сфокусировала взгляд только на сцене.

Творческий тандем Фариды Мамедовой и Юлии Керимовой привлекает внимание продуманностью артистического стиля и серьезностью просветительской миссии.

Провести музыкальный вечер, на котором прозвучат сочинения Людвига Ван Бетховена, Франца Шуберта и Роберта Шумана, было задумано еще два года назад. Мероприятие планировалось приурочить к 250-летию со дня рождения великого немецкого композитора Людвига Ван Бетховена. Многие из произведений концертной программы прозвучали в Баку впервые.

На мероприятии присутствовали известные деятели культуры и искусства, многочисленные поклонники классической музыки.

Каждое произведение вызывало шквал оваций зрителей. Хороший вокал и мастерское актерское исполнение Фариды Мамедовой, безукоризненная игра на фортепиано Юлии Керимовой подарили меломанам огромное духовное наслаждение.

По окончании вечера зрители покидали концертный зал, активно делясь впечатлениями, восхищаясь исполнителями и музыкальными композициями.

Так, гость вечера, известный азербайджанский вокалист Гасым Халилов, делясь впечатлениями от концерта, отметил, что с первой же минуты гипнотическая сила музыки охватила весь зал Международного центра мугама.

"Мое внимание переходило от исполнительницы Фариды Мамедовой к аккомпанирующей ей Юлии Керимовой. Вокальный репертуар, который они представили зрителям, был сложным как для вокального исполнителя, так и для фортепианного аккомпанемента. Дуэт удивлял взаимной проникновенностью вокала и фортепиано, все нюансы были настолько синхронными и органичными, что чувствовалось единое звучание двух инструментов, голоса и рояля. Было ощущение, что как только Юлия Керимова дотрагивалась до клавиш, они мгновенно отвечали ей своим волшебным звучанием", - подчеркнул Гасым Халилов.

Отметил, что вечер прошел в рамках проекта BakuOperArt. На нем была представлена галерея фоторабот Сельвина Дашдамирова (Германия).

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)