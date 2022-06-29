Gənclərə dəstək - красота сочинений, эмоции и чувства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся отчетный концерт за прошедший сезон участников проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), сообщает Trend Life.

Впервые в проекте "Gənclərə dəstək" приняли участие воспитанники Детской школы искусств имени Джамала Исмаилова Нефтчалинского района и Детской музыкальной школы №1 имени Фикрета Амирова города Гянджа.

Солисты программы – пианисты Нур Джафарли, Сария Агакишиева, Сиясат Талыбов, Шоля Абдуллазаде, Айдан Ибрагимбейли, Вюсал Султани, Фирудин Асланлы, Сеидханым Бабаева, Арслан Велиев, Инджи Бадирли; исполнители на таре Айхан Ализаде и Айхан Мамедов, скрипачи Фидан Гасанова, Турал Оджаги, Яхъя Рзаев, Ройя Алиева, Сонаханым Гусейнзаде, Инджи Байрамова, Тукезбан Мехтиева, Гюльнар Рафиева, Сафарли Наргиз, Сабина Гасанзаде, Нурай Сеид, Кянан Мамедзаде, Фидан Гулузаде, Тарлан Фейзуллаев, Узеир Гаджибейли, Ульви Тахиров, Тогрул Гулузаде, а также вокалистка Эсмира Гусейнова.

В программе прозвучали сочинения Фикрета Амирова, Фаига Суджаддинова, Гасана Рзаева, Тофига Бакиханова, Ференца Листа, Яна Сибелиуса, Генрика Венявского, Петра Чайковского, Астора Пьяццоллы.

Музыканты, несмотря на юный возраст, смогли передать эмоции и чувства, заложенные авторами в музыкальные произведения, показать красоту сочинений, их глубину. Выступления юных дарований были встречены аплодисментами. По признанию юных солистов, участие в проекте "Gənclərə dəstək" для них многое значит, и они благодарны организаторам за возможность выступать на сцене Зала камерной и органной музыки.

Напомним, что автор идеи проекта "Gənclərə dəstək" – директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор – музыковед Айла Керимова-Закария. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Главная цель проекта - выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az