Чарующие звуки тара в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках проекта министерства культуры Азербайджана "Yeni adlar" (Новые имена) состоялся концерт талантливых исполнителей на таре Мирджавида Джафарова и Исмаила Зульфугарова, сообщает Trend Life.

Музыканты выступили в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Агаверди Пашаев).

Прозвучавшие на вечере сочинения – Концерты для тара с оркестром композиторов Тофига Бакиханова и Гаджи Ханмамедова были полны волшебных, чарующих звуков. Музыка азербайджанских композиторов в виртуозном исполнении молодых дарований творила чудеса, трогая до глубины души сердца слушателей.

Мелодичное звучание тара окутало зал Филармонии, подарив непередаваемые эмоции публике.

Отметим, что проект "Yeni adlar" направлен на популяризацию азербайджанской музыкальной культуры среди молодежи, формирование у нее музыкального вкуса, выявление талантливой молодежи и представление широкой общественности творчества молодых исполнителей.

В рамках проекта для молодых дарований создается возможность выступать с интересными концертными программами в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева и Государственного оркестра народных инструментов.

Исмаил Зульфугаров родился в Баку в 1995 году. В 2013 году окончил Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля, затем - бакалавриат и магистратуру Азербайджанской национальной консерватории. Обладатель Гран-при II Республиканского конкурса молодых исполнителей (2013 год). Представлял нашу страну на музыкальных мероприятиях в Китае, России, Франции, Турции, Литве и других странах.

Мирджавид Джафаров родился в 1996 году в Баку в семье народного артиста, известного музыканта, исполнителя на таре и уде Мирджавада Джафарова. В 2013 году окончил Одиннадцатилетнюю музыкальную школу №35 имени Георгия Шароева, затем - бакалавриат и магистратуру Азербайджанской национальной консерватории. Обладатель Гран-при II Республиканского конкурса исполнителей на народных инструментах среди учеников музыкальных школ и школ искусств (2010 год) и Республиканского фестиваля исполнителей на национальных инструментах (2011 год). Является участником международных фестивалей и мероприятий, прошедших в Норвегии, России, Казахстане.

Информационная поддержка концерта – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az