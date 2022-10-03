В Баку презентован каталог "Мистическая красота оружия" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана состоялась презентация каталога выставки "Мистическая красота оружия (Азербайджанское оружие XVI-XIX веков в Национальном музее истории Азербайджана)", сообщили Trend Life в музее.

На презентации генеральный директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы подчеркнула, что музей регулярно проводит мероприятия, посвященные военной истории Азербайджана, и одно из них – выставка оружия, действующая в настоящее время в музее.

В своем выступлении министр культуры Азербайджана Анар Керимов сказал, что в результате блестящей Победы в 44-дневной Отечественной войне, одержанной азербайджанской армией под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, возрастает интерес к военной истории, военному делу Азербайджана.

Министр отметил, что изданный каталог свидетельствует о том, что оружейное дело и искусство металлообработки всегда являлись важной областью декоративно-прикладного искусства азербайджанского народа.

Автор каталога, заведующий отделом научной экспозиции и организации выставок музея, доктор философии по истории, доцент Сабухи Ахмедов предоставил информацию о видах, назначении и особенностях азербайджанского оружия XVI-XIX веков, представленного в каталоге более чем 300 фотографиями. В издании уделено внимание также декоративному оформлению оружия.

Образцы, представленные в каталоге и хранящиеся в фонде музея, отражают славную военную историю азербайджанского народа, а также свидетельствуют о высоком развитии оружейного мастерства, представляя собой изысканные произведения искусства.

В завершение гости ознакомились с выставкой "Мистическая красота оружия", представленной в музее.