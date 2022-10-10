Те, кто нас не любит – нас не знают: встреча с народным поэтом Рамизом Ровшаном (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках VIII Бакинской международной книжной выставки состоялась встреча с народным поэтом Рамизом Ровшаном и его автограф-сессия, сообщает Trend Life.

На встрече поэт поделился своими взглядами на литературу, поэзию и искусство. Говоря о новом поколении, современных текстах, духе поэзии, силе литературы и других вопросах, Рамиз Ровшан подчеркнул, что доволен интересом молодежи к книгам и чтению: "Восхищаюсь вашей любовью к книгам. На самом деле, я думал, что сейчас книги никто не читает. Но вы показываете, что я ошибался. Мы пишем книги, чтобы сохранить то, что видели, чтобы сохранить время… Я очень люблю сегодняшнюю молодежь. У нас много молодых людей, которые сохраняют нравственные ценности".

Далее участники встречи получили возможность задать вопросы любимому поэту.

По словам поэта, однажды ему сказали: "Рамиз муаллим, но есть и те, кто вас не любят".

"Я ответил так: "Те, кто нас не любит – нас не знают", - сказал народный поэт.

Отвечая на вопросы, Рамиз Ровшан также подчеркнул, что такая аудитория, как на сегодняшней встрече, всегда придает стимул творческой личности.

Напомним, что почетными авторами VIII Бакинской международной книжной выставки были народный поэт Рамиз Ровшан и известный поэт Агшин Енисей.