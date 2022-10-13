"Ночная серенада" в Баку – концерт произведений зарубежных композиторов

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 26 октября в 19:00 состоится концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщили Trend Life в филармонии.

Дирижер программы - заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

На концерте выступят - заслуженная артистка Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано), лауреаты республиканских и международных конкурсов Ровшан Амрахов (скрипка) и Фаган Гасанли (фортепиано).

На вечере прозвучат произведения зарубежных композиторов, среди них "Andante festive" Яна Сибелиуса, "Ch’io mi scordi di te?" Вольфганга Амадея Моцарта, "Cantabile" Петериса Васкса, "Fratres" для скрипки и струнного оркестра Арво Пярт, Увертюра для струнных Витольда Лютославского, "To the North" (прозвучит впервые в Баку) Фаршида Самандари, "Abscheulicher" из оперы "Фиделио" Людвига ван Бетховена, "Ночная серенада" (прозвучит впервые в Баку) Валентина Сильвестров, "Адажио" Сэмюэла Барбера.

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