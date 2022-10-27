Памяти шехидов… - музыка, наполненная печалью и сокровенными моментами (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся вечер, посвященный памяти шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана, сообщает Trend Life.

В программе выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением заслуженного артиста, дирижера Эйюба Гулиева. Солисты программы - заслуженная артистка Фарида Мамедова (сопрано), лауреаты республиканских и международных конкурсов Ровшан Амрахов (скрипка) и Фаган Гасанли (фортепиано).

До начала вечера заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев в беседе с Trend Life рассказал о композициях, заявленных в программе.

"Выражаю огромную признательность Филармонии и Государственному камерному оркестру за приглашение провести этот концерт. Если честно, не так часто выступаю с нашим замечательным Камерным оркестром, но очень люблю и уважаю этот талантливый коллектив. Помню наши последние несколько концертов, они действительно стали для меня знаковыми.

Когда мне предложили провести это мероприятие, я сразу сказал, что хочу посвятить этот вечер памяти наших шехидов. Естественно азербайджанские композиторы писали, пишут и продолжат сочинять произведения памяти шехидов, но в рамках этой программы я подумал исполнить произведения композиторов, которые достаточно редко звучат в Баку. Через все композиции, включенные в программу, проходит глубокое, щемящее чувство печали. Основная идея программы – продемонстрировать нашу любовь, уважение, почтение и особое отношение к нашим шехидам, нашим героям", - сказал заслуженный артист.

Эйюб Гулиев добавил, что в программу также вошли произведения таких классиков, как Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен, которые редко звучат в Баку.

"Предложил Фариде Мамедовой исполнить Концертную арию Моцарта – это очень сложное произведение технически, вокально и музыкально. Его исполняют два солиста - пианист и вокалистка (сопрано). Моцарт посвятил его талантливой певице Нэнси Сторас, она была первой исполнительницей партии Сюзанны в "Свадьбе Фигаро". Среди сочинений Бетховена мы остановили выбор на сложнейшей арии Леоноры из оперы "Фиделио". Она тоже впервые звучит в Баку.

Открываем программу сочинением "Andante Festivo" Яна Сибелиуса - это светлая музыка, в ней и надежда, и почтение, и любовь. Также впервые в Баку прозвучит и "Ночная серенада" Валентина Сильвестрова. В этом произведении печаль, меланхолия, столько тонких, душевных, сокровенных моментов. Думаю, каждый слушатель откроет что-то для себя. "Cantabile" латвийского композитора Петериса Васкса - красивое, певучее произведение, но там тоже отражены страдание и человеческая трагедия. Играем его не первый раз, но мы одни из первых кто, исполнил сочинение в Баку.

Произведение для скрипки "Fratres" эстонского композитора Арво Пярта переводится как "братья". Здесь подразумевается духовное братство.

Впервые исполним и произведение известного канадского композитора Фаршида Самандари "To the North". Мне нравится его творчество, да и сам композитор очень любит азербайджанскую музыку. Особо хочу отметить, что на вечере прозвучит произведение выдающегося польского композитора Витольда Лютославского. Впервые в Баку мы играем его Увертюру для струнных – сложное произведение технически, ритмически. Программу мы завершаем произведением "Адажио" Сэмюэла Барбера", - сказал Эйюб Гулиев.

Мероприятие посетили известные деятели культуры и искусства, истинные поклонники классической музыки.

Со вступительным словом выступила доктор философии по искусствоведению, музыковед Айбениз Новрасли.

Программа вечера была прекрасно составлена и великолепно исполнена. Все прозвучавшие произведения были наполнены философией и глубоким смыслом. Оркестр, дирижер, солисты с глубоким уважением, почтением и гордостью почтили светлую память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Проникновенное сопрано заслуженной артистки Фариды Мамедовой тронуло сердца всех гостей вечера. Выступление Ровшана Амрахова (скрипка) и Фагана Гасанли (фортепиано) за­воро­жило слу­шате­лей.

Оркестр под управлением дирижера, заслуженного артиста Эйюба Гулиева выступил на одном дыхании, тон­кой нитью объединив все сочинения программы.

Вечер завершился бурными аплодисментами публики с возгласами "Браво!".

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