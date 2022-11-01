Дочь и внук Вагифа Мустафазаде почтили память легендарного музыканта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известная джазовая исполнительница, пианистка и композитор, народная артистка Азербайджана Азиза Мустафазаде вместе с сыном Рамизом Ханом посетила могилу своего отца - выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного артиста Азербайджана Вагифа Мустафазаде (16.03.1940 – 16.12.1979).

Как сообщает Trend Life, об этом Азиза Мустафазаде написала на своей странице в Instagram.

"Сегодня пошли на могилу Великого Вагифа", - подписала одну из фотографий народная артистка.

Сын Азизы Мустафазаде - Рамиз Хан, несмотря на юный возраст, уже выступает на сцене вместе со знаменитой мамой. Он не только прекрасно играет на фортепиано, но в таком возрасте даже сочиняет музыку. Рамиз Хан также является соавтором ряда композиций из нового альбома своей мамы - "Generations".