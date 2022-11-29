В Баку отметят юбилей Фархада Бадалбейли

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 23 декабря состоится юбилейный вечер, посвященный 75-летию народного артиста СССР и Азербайджана, профессора, ректора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), известного пианиста, композитора Фархада Бадалбейли, сообщает Trend Life.

В программе юбилейного вечера выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли.

Отметим, что Фархад Бадалбейли родился 27 декабря 1947 года в Баку, в семье народного артиста Азербайджана, известного азербайджанского театрального режиссера Шамси Бадалбейли. В 1969 году окончил Азербайджанскую консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), в 1971 - аспирантуру Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Фархад Бадалбейли выступал с Московским (Россия), Хьюстонским (США), Анкарским, Измирским, Стамбульским (Турция) и другими симфоническими оркестрами. В его репертуаре музыка разных стилей и эпох. Гастроли известного пианиста проходили во многих странах мира, среди них Болгария, Германия, Греция, Дания, Израиль, Италия, Франция, Норвегия, Португалия, Турция, Швеция и другие.