YARAT представляет проект "МЕТАКОД" - произведения азербайджанских художников разных поколений

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT представляет выставочный проект "МЕТАКОД" в Музее живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков. Выставка, которая пройдет с 7 декабря 2022 по 30 апреля 2023 года, объединяет художественные произведения азербайджанских художников разных поколений, среди которых Расим Бабаев, Рашад Бабаев, Гусейн Джалилов, Теймур Даими, Ирина Эльдарова, Анвер Аскеров, Гусейн Хагвердиев, Орхан Гусейнов, Фархад Халилов, Заур Кантемиров, Лейла Габулова, Тарлан Горчу, Санан Курбанов, Аида Махмудова, Мамед Мустафаев, Мир Надир Зейналов и творческий коллектив "043" (Мовсум и Рамиль), сообщает Trend Life.

Человечество с древнейших времен "вербализирует" свое мышление, создавая изображения, чтобы передать идею при использовании визуального языка. На протяжении всей истории искусства и культуры визуальный язык использовался для кодирования значений и смыслов.

А способность реагировать на воображаемые ситуации являлась основополагающей в развитии абстрактного мышления.

О факте, что абстрактный язык в искусстве появился еще в далекой древности, свидетельствуют абстрактные орнаменты на поверхностях древнейших артефактов. Эстетическая концепция абстрактного языка предполагает, что художественное творчество отражает закономерности мироздания, скрытые за внешними, наносными явлениями действительности. Эти закономерности, осознанно либо интуитивно постигаемые художником, выражаются через соотношение абстрактных форм, где качества линии и формы, пропорции и цвета передают смысл напрямую, без необходимости использования образа.

В искусстве модернизма и постмодернизма, работая с первичными элементами визуального языка, художники обращаются к общим и фундаментальным композиционным принципам, и абстрактное творчество становится универсальной моделью миропорядка.

Являясь потомками того народа, который уже однажды создал визуальный язык, актуальным представляется его восстановление, воссоздание совокупности древних смыслов и переосмысление традиционного знания в контексте современности. Концептуализация новой эстетической и мировоззренческой парадигмы, условно называемой "метакод", приобретает совершенно особенный диалектический оттенок в контексте факта, что приставка "мета" отчасти совпадает по значению с латинской приставкой "пост".

С момента своего возникновения человечество наблюдало за окружающими объектами и природой и описывало их, интерпретируя с помощью воображения и создавая тем самым совершенно другое измерение, порой визуализируя и нематериальные понятия – такие, как эмоции, мысли и религиозные представления. Так рождались базовые основы различных видов искусства, начиная с многозначных идеограмм рисунков первобытных людей, что мы можем наблюдать на скалах Гобустана и Гямигая. В скульптуре ярким примером воплощения мета-кода может служить каменная пластика древних тюрков – отличающиеся символизмом и схематичностью вертикальные изваяния в виде человеческих фигур, воздвигаемые в районах захоронений, известные в памятниках орхонской письменности и в современном искусствоведении как балбалы. Язык коврового искусства — это процесс кодирования действительности, превращения ее в знаковую систему. Ковер представляет собой выраженную в знаках совокупность мировоззрения народа и способ визуального самовыражения. Отшлифованное веками искусство миниатюры было зашифрованным изобразительным письмом, носящим, несмотря на реалистичность, более кодовый, нежели иллюстративный характер. Говоря о метакоде, нельзя не упомянуть семантическую многозначность арабицы и каллиграфии на ее основе, особенно когда она выступает в качестве важного элемента художественного оформления исламской архитектуры.

Выставка "МЕТАКОД" объединяет работы 20 азербайджанских художников разных периодов, выявляющих в своих произведениях культурные коды нации. В основе кураторской концепции проекта-исследования лежит теория о трансформации культурного кода, как скрытого языка линий и символов, и дошедшего до наших дней в различных направлениях искусства.

В основу экспозиции вошли работы художников постперестроечного периода в диалоге с художниками нового столетия. Экспериментируя в 80-90-е годы ХХ века с обобщением и геометризацией форм, обращением к безфоновым композициям, пробуя различные текстуры художникам не удалось найти им признания. В их работах фигуративно-образный подход советской школы менялся на абстрактный, в основе которого лежала геометрия. Проявления культурных кодов, неких абстрактных подсознательных "посланий" в творчестве художников нового поколения приобретает неразделимую взаимосвязь с национальной идентичностью, философией, историей и политикой, при этом получая визуализацию на языке технологий.

Кураторы выставки - Фарах Алакбарли, Ширин Меликова, Сабина Шихлинская. Часы работы выставки: вторник – воскресенье, 12:00 – 20:00

В экспозицию вошли произведения из коллекций Азербайджанского национального музея Искусств и Музея современного искусства Баку.

Параллельная программа в день открытия выставки (7 декабря, 2022)

20:00 – Мультимедийный перформанс композитора Глеба Андрианова со струнным квартетом. Исполнители: Алексей Милтых (виолончель), Джейла Сеидова (скрипка), Вахтанг Иманов (альт), Акшин Геюшов (контрабас). Режиссер перформанса - Ната Андрианова. Медиа художники - Пётр Эльгиссер, Александр Славин, Вадим Туманов, Владислав Кравченко. Перформер - Гасан Хаквердиев

В центре восприятия любого искусства, в том числе невизуального, стоят образы. Кинематографичная музыка (cinematic music) – очень образная. Здесь каждая композиция – это маленькое кино, которое придумывает зритель. И у каждого оно свое.

О МУЗЕЕ ЖИВОПИСИ АЗЕРБАЙДЖАНА ХХ-ХХI ВЕКОВ

Музей живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков, созданный Фондом Гейдара Алиева и расположенный недалеко от площади Государственного флага, был открыт в июне 2015 года. С 2018 года музей курируется Пространством современного искусства YARAT. На сегодняшний день в музее прошли персональные и групповые выставки выдающихся азербайджанских художников: "Труд, отдых и мечты: 1960–1980-е глазами азербайджанских мастеров" (2018), Ашраф Мурад: "Любовь и протест" (2019), "Говорит Баку: 1900-1940 годы" (октябрь 2019 – апрель 2020), "Сотвори себе остров" (декабрь 2020 –октябрь 2021), "Мир Надир Зейналов: Жизнь мистического духа" (ноябрь 2021 – апрель 2022), "Уджал Ахвердиев: Общение в присутствии".

Благодаря регулярным встречам с местными и зарубежными специалистами в области искусства, кураторами и художниками, посетители выставки получили возможность более подробно знакомиться с биографиями и творчеством представленных в музее художников. Мастер-классы для детей “Little YARAT” и для взрослых “Познай себя”, которые проводятся под руководством известных художников, помогли участникам выявить свой творческий потенциал и усвоить основы изобразительного искусства. А в музейных залах прошли музыкальные мероприятия самых разных жанров от классики до рока.

Музей тесно сотрудничает с образовательными учреждениями, а профессиональный персонал музея при помощи интерактивных экскурсий ежедневно знакомит школьников и студентов с экспозицией, учит их понимать и анализировать искусство.

О YARAT

Пространство современного искусства YARAT – это некоммерческая художественная организация, основанная Аидой Махмудовой в 2011 году, и расположенная в Баку, Азербайджан. YARAT (в переводе с азербайджанского означает "создавай") посвящен современному искусству, привержен созданию центра для художественной практики, исследований, мышления и образования на Кавказе, в Центральной Азии и в соседних регионах.

YARAT включает в себя Центр современного искусства YARAT, Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков, проектное пространство ARTIM, обширные общественные и образовательные программы. Центр современного искусства YARAT расположен в переоборудованном военно-морском здании советской эпохи площадью 2000 м², открыт в марте 2015 года и является основным выставочным помещением YARAT-а. На выставках представляются новые работы местных и международных художников. Организация поддерживает и предоставляет доступ художникам со всего региона, одновременно привлекая и представляя известных художников мирового уровня.

В октябре 2015 года YARAT открыл ARTIM – центральное, доступное и динамичное пространство в старом городе Баку. ARTIM (в переводе с азербайджанского означает "прогресс") демонстрирует экспериментальные практики и новые работы начинающих азербайджанских профессионалов в сфере искусства (избранных по результатам предварительного просмотра) и художников мирового уровня с программы стажировки. Ежегодно в нем проводится несколько мелкомасштабных проектов, а также ARTIM Lab – программа, позволяющая молодым художникам принимать участие в семинарах и ежедневной студийной практике для генерирования новых идей и работ.

Образование с момента создания центра всегда было в центре внимания деятельности YARAT. Со специальной государственной программой, включающей в себя курсы, семинары, лекции, кинопоказы, фестивали, литературные и театральные клубы и семейные уикенды, Центр YARAT предоставляет доступ широкой аудитории всех возрастов. Государственная программа активно инвестирует в становление обществ и подпитывает более широкое понимание и участие в современном искусстве.