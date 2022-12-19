Две музыкальные повести минувшего века - Фикрет Амиров и Рауф Гаджиев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел концерт-презентация "Две музыкальных повести минувшего века", посвященный 100-летию выдающихся деятелей азербайджанского музыкального искусства Фикрета Амирова и Рауфа Гаджиева, сообщает Trend Life.

"Мероприятие, призванное отдать дань памяти выдающихся композиторов Фикрета Амирова и Рауфа Гаджиева, объединило молодых музыкантов, студентов, выпускников БМА. Наша цель - - это пропаганда высокого искусства, великого наследия музыкантов среди молодежи", - отметила организатор вечера, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель кафедры "Теория музыки" БМА Алёна Инякина.

На мероприятии были представлены доклады на тему творчества Фикрета Амирова и Рауфа Гаджиева с участием студентов академии, презентации с редкими документальными архивными видео- и фотоматериалами, вокальные и инструментальные композиции. В музыкальной части выступили концертмейстеры БМА Диляра Керимова и Ульвия Алиева, выпускники Аминат Ахмедова и Руслан Персан, а также студенты БМА.