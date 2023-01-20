Легенда о Хары-бюльбюль – фильм шведского режиссера представлен в США и Болгарии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В США и Болгарии прошла презентация документального фильма известного шведского режиссера и фотографа Микаэла Силкеберга "Легенда о Хары-бюльбюль" (The Legend of Khari Bulbul, Xarı Bülbül əfsanəsi, 45 мин.), посвященного истории, культуре и традициям города Шуша, сообщил Trend Life главный продюсер и оператор-постановщик картины, наш соотечественник из Швеции Рагим Садыгбейли.

Презентация фильма в Нью-Йорке состоялась в Генеральном консульстве Турции. Вечер был организован главой Общества "Америка-Азербайджан" Томрис Азери. В Вашингтоне презентация состоялась при поддержке посольства США в Азербайджане в Американо–Азербайджанской торговой палате. В мероприятиях приняли участие автор картины Микаэль Силкеберг и основатель Американского общества мугама, популяризатор азербайджанской музыки в мире, ученый-музыковед Джеффри Вербок, представители общественности и дипломатических миссий, культуры и науки, азербайджанской диаспоры.

В Софии картина представлена в Доме кино при поддержке посольства Азербайджана в Болгарии в рамках XV Международного кинофестиваля MENAR.

Отметим, что автор и режиссер-постановщик картины Микаэль Силкеберг несколько раз бывал в Азербайджане, проделав большие исследования для реализации проекта. В фильме представлен интересный синтез с использованием сказки датского классика Ханса Кристиана Андерсена "Соловей", произведения современного автора Хокана Шедина "Восточная легенда любви" и лиро-эпической поэмы азербайджанского поэта XVI века Мухаммеда Физули "Лейли и Меджнун". В картине также ярко раскрывается отношение к азербайджанскому мугаму и газелям, повествуется о великих личностях - поэтессе Хуршидбану Натаван, поэте Молле Панахе Вагифе, композиторе Узеире Гаджибейли и вокалисте Бюльбюле.

В фильме участвуют известные деятели культуры и искусства Азербайджана - пианист и композитор Фархад Бадалбейли, историк Эльчин Ахмедов, исполнитель мугама Мансум Ибрагимов, литературовед Асад Джахангир, директор дома-музея Бюльбюля Фахраддин Гаджибейли и другие.

Проект реализован при финансовой поддержке Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО, содействии Министерства культуры Азербайджана и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Съемки фильма прошли в мае 2022 года в Шуше.

Презентации "Легенда о Хары-бюльбюль" ранее с успехом прошли в Стокгольме (Швеция), Баку (Азербайджан) и Дубае (ОАЭ).