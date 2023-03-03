Летопись азербайджанского документального кино – фильмы Ниязи Бадалова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По случаю 125-летия азербайджанского кино и 100-летия киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Госфильмофонде Азербайджана стартовал цикл ретроспективных показов "Летопись азербайджанского документального кино", сообщает Trend Life.

Третьего марта состоялось первое мероприятие из этого цикла. Вниманию зрителей были представлены фильмы выдающегося мастера документального кино Азербайджана, режиссера Ниязи Бадалова (1909-1997 годы) - "150 лет. Мирза Фатали Ахундов", "Остров в горах" и "Эстафета".

Вечер открыл директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев, который рассказал о программе цикла ретроспективных показов, а также о творческом пути Ниязи Бадалова, чье имя вписано в историю отечественного кинематографа.

Заслуженный деятель искусств Айдын Кязымзаде подчеркнул, что Ниязи Бадалов внес вклад в формирование и развитие азербайджанского документального кино.

Было отмечено, что Ниязи Бадалов родился в 1909 году в городе Шеки. Трудовую деятельность начал в 1927 году в местном кинотеатре "Yeni yol" помощником киномеханика. В 1931-1936 годах учился во ВГИКе (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова) в Москве на факультете режиссуры. Продолжив свою трудовую деятельность на Бакинской киностудии (сейчас - киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы), молодой режиссер снял для киножурналов "Советский Азербайджан", "Молодое поколение", "Спорт", "Искусство", а также "Новости дня", "По стране Советов" (Москва) сотни сюжетов и создал десятки документальных фильмов. Бадалов принимал участие в озвучивании советских фильмов. Кинорежиссер также занимался педагогической деятельностью.

Затем состоялся показ документальных фильмов.

В завершение вечера дочь режиссера Садагят Бадалова поблагодарила организаторов мероприятия, а также зрителей, посетивших показ.