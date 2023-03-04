В Баку состоялась творческая встреча писателей Азербайджана и России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе писателей Азербайджана состоялась творческая встреча писателей Азербайджана и России, сообщает Trend Life.

Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню писателя (World Day of the writer), который отмечается 3 марта. Полное название этого праздника Всемирный день мира для писателя, он был учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 года.

Поприветствовали участников встречи председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, секретарь СПА и вице-президент ПЕН-клуба в Азербайджане, народный писатель Чингиз Абдуллаев, секретарь СПА по международным связям, поэт, переводчик Салим Бабуллаоглу, заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков. Было отмечено, что встречи писателей не только способствуют духовному взаимообогащению, но и направлены на развитие гуманных и культурных ценностей в обществе, расширение кругозора, формирование социально-культурных и нравственных ценностей в современном обществе.

Петербургские писатели и поэты Евгений Лукин и Владимир Шемшученко рассказали гостям мероприятия о своем творчестве, поделились планами и продекламировали авторские произведения.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Празднуем Масленицу вместе с Санкт-Петербургом", организованного Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга при поддержке посольства России в Азербайджане, Русского дома в Баку и "Центра Россиеведения" Азербайджанского университета языков.