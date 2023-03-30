Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в области кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев посетил Агентство кинематографии Узбекистана, и встретился с главой Агентства Фирдавсом Абдухаликовым. Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

На встрече приняли участие директор Ташкентского филиала Всероссийского государственного института кинематографии Эльдор Юлдашев, начальник отдела международных связей Агентства Сайера Худайбердиева, директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, первый секретарь посольства Самир Аббасов и другие.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в области кино, реализация совместного проекта кинематографистов двух стран, обмен опытом, более широкое представительство азербайджанской стороны на ежегодном Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути".

На встрече генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов отметил, что сотрудничеству в сфере кино с Азербайджаном всегда придавалось большое значение, он рассказал о работе и реформах, проводимых в Узбекистане в области кино.

Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев выразил признательность за теплый прием, отметив, что отношения между двумя странами развиваются по всем направлениям, в том числе и в области культуры и искусства.

Он подчеркнул важность сотрудничества и в сфере кино, высоко оценил достижения, достигнутые в этой области в последние годы.

Стороны договорились об обеспечении участия азербайджанских кинематографистов в XV Международном Ташкентском кинофестивале, который пройдет в Узбекистане в сентябре текущего года, дубляжа азербайджанских фильмов, представленных на фестивале, показе наших ретро кинолент, проведении Дней азербайджанского кино в рамках фестиваля, взаимном показе художественных фильмов на телеканалах обеих стран, обсудили вопросы взаимного обмена фильмами, разработки дорожной карты по сотрудничеству между сторонами, организации Дней узбекского кино в Баку и т.д.