В Доме-музее Самеда Вургуна прошел вечер, посвященный 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме-музее Самеда Вургуна в Баку состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает в четверг Trend Life.

Открывая вечер, директор Дома-музея Вургун Векилов отметил, что в образовательных учреждениях и учреждениях культуры, концертных залах республики проводятся мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

"Также в рамках "Года Гейдара Алиева" проводятся различные мероприятия, концертные программы, конференции за пределами страны", - сказал он.

Векилов отметил, что Дом-музей Самеда Вургуна был открыт в октябре 1975 года по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, и был первым открывшимся в то время мемориальным музеем. Гейдар Алиев посещал Дом-музей Самеда Вургуна, высоко оценивал деятельность этого учреждения.

Были также подчеркнуты забота и внимание Президента Азербайджана Ильхама Алиева к творческому наследию Самеда Вургуна.

Главный хранитель Дома-музея Ханым Шадлинская отметила, что великий лидер Гейдар Алиев всегда с особой заботой относился к народному поэту Самеду Вургуну и членам его семьи. Общенациональный лидер Гейдар Алиев высоко ценил поэзию Самеда Вургуна.

Ханым Шадлинская зачитала воспоминания Хавер ханум – супруги Самеда Вургуна.

Далее вниманию участников мероприятия был представлен видеоролик с кадрами посещения Гейдаром Алиевым Дома-музея Самеда Вургуна. Также были продемонстрированы кадры, где великий лидер читает стихотворение Самеда Вургуна "Азербайджан".

Затем мероприятие продолжилось музыкальной программой, открыла которую народная артистка, пианистка Ульвия Гаджибекова, исполнив народную песню "Küçələrə su səpmişəm" и попурри из любимых музыкальных сочинений Гейдара Алиева.

На мероприятии также выступили лауреаты международных конкурсов - исполнитель на таре Атабек Исмаилов представил произведение "Qərənfil" Васифа Адыгезалова, пианистка Саида Тагизаде исполнила азербайджанскую народную песню "Laçin", скрипачка Умида Абасова - вальс из балета Гара Гараева "Семь красавиц", вокалист, солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Махир Тагизаде - композицию Муслима Магомаева "Odlar Yurdu".

Далее участники мероприятия ознакомились с выставкой "Heydər Əliyev və Vurğun ocağı", на которой представлены фотографии, сделанные в ходе посещения великим лидером Дома-музея Самеда Вургуна и других мероприятий, посвященных творчеству поэта.