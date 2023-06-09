Красивое, насыщенное звучание – концерт пианистки Назрин Аббаслы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), состоялся сольный концерт пианистки, лауреата республиканских и международных конкурсов Назрин Аббаслы, сообщает Trend Life.

На концерте из серии "Молодежь нашего дня" прозвучали произведения азербайджанских, русских и западноевропейских композиторов.

Назрин Аббаслы исполнила сочинения Вагифа Мустафазаде, Жан-Филиппа Рамо, Фридерика Шопена, Фрица Крейслера, Сергея Рахманинова, Камиля Сен-Санса, Ференца Листа.

Пианистка представила слушателям красивое, насыщенное звучание. Прекрасные звуки окутали весь зал, подарив слушателям встречу с прекрасной музыкой.

Напомним, что "Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева. Основной задачей проекта является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта и его художественный руководитель — директор Филармонии, народный артист Азербайджана, профессор, известный пианист Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта — заместитель директора Филармонии Айла Керимова-Закария.

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