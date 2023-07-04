История одной семьи – Сумгайытский театр выступил в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сумгайытский государственный драматический театр представил на сцене Большого зала Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА) в Баку постановку "Ocaq" (Очаг), сообщили Trend Life в пресс-службе СТДА.

Показ прошел при организации министерства культуры и Союза театральных деятелей Азербайджана в рамках проекта "Qonaq teatr" (Театр-гость). Мероприятие было приурочено к 55-летию Сумгайытского государственного драматического театра.

Исполняющий обязанности председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмаилов перед показом спектакля рассказал о театральном проекте "Qonaq teatr" и его значении.

Главный режиссер Сумгайытского государственного драматического театра, народный артист Фирудин Магеррамов выразил признательность Союзу театральных деятелей, а также зрителям за внимание и интерес к творческой деятельности театра.

Далее вниманию зрительской аудитории был представлен спектакль, поставленный по произведению турецкого писателя, драматурга Тургута Озакмана.

Режиссер-постановщик спектакля - Фирудин Магеррамов, художник-постановщик – Мустафа Мустафаев, над музыкальным оформлением работал Тельман Ганиев.

"Ocaq" – это драма, рассказывающая историю одной семьи. У каждого члена семьи свои мечты, надежды, чаяния… Однако семья сталкивается со множеством трудностей, с которыми она старается справиться.

По окончании спектакля главному режиссеру Сумгайытского государственного драматического театра Фирудину Магеррамову была вручена почетная грамота Союза театральных деятелей Азербайджана.