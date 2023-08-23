В Баку пройдет вечер, посвященный 80-летию со дня рождения народного артиста Шахмара Алекперова

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку 23 сентября пройдет мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения народного артиста Азербайджана, киноактера, кинорежиссера Шахмара Алекперова, сообщает Trend Life.

Вечер будет проведен при поддержке министерства культуры и при участии Госфильмофонда Азербайджана.

Напомним, что 23 августа 2023 года исполняется 80 лет со дня рождения народного артиста Азербайджана, киноактера и кинорежиссера Шахмара Алекперова. В связи с этим видные представители культуры, искусства, родные и близкие Шахмара Алекперова посетили вторую Аллею почетного захоронения и почтили память народного артиста Азербайджана.

Отметим, что Шахмар Алекперов родился 23 августа 1943 года в городе Кировабад (ныне – Гянджа). Когда Шахмару было девять лет, семья переехала в Баку. Он обучался на актёрском факультете Театрального института (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С III курса играл на сцене Азербайджанского государственного драматического театра (сейчас – Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). Вскоре получил от режиссёра Адиля Искендерова приглашение в созданную им студию "Актер кино" на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

На киностудии "Азербайджанфильм" Шахмар Алекперов проявил себя как талантливый актер и режиссер, а также дублировал фильмы. Среди известных ролей – Газанфар ("Семеро сыновей моих"), Иман ("Последний перевал"), Ариф ("Жизнь испытывает нас"), Азад ("В Баку дуют ветры"), Гатыр Мамед ("Мститель из Гянджабасара"), Джавидан ("Бабек"), Ибрагим ("Пора седлать коней") и другие.

В 1987 году Шахмар Алекперов (совместно с Гюльбениз Азимзаде) снял свой первый фильм "Экзамен". Он снял также такие фильмы, как "Газелхан" и "Ночь без края".

Скончался 12 августа 1992 года после продолжительной болезни на 49-м году жизни.