Роль азербайджанских композиторов в развитии музыкального театра в России (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Санкт-Петербурге завершился Фестиваль-симпозиум стран СНГ "Содружество академических искусств", проходивший в рамках программы "Санкт-Петербург – культурная столица Содружества 2023". В грандиозном мероприятии, организованным Благотворительным фондом Ирины Богачевой "Арт-Петербург" приняли участие известные искусствоведы, историки искусства, молодые оперные солисты, директора театров, музеев, галерей, философы и ректоры вузов из стран СНГ, сообщает Trend Life

В научно-практической конференции "Содружество академических искусств: история и современность", посвященной актуальным темам истории становления академических видов музыкального и изобразительного искусства в пространстве СНГ, с докладом "Роль азербайджанских композиторов в развитии музыкального театра" выступил руководитель международных проектов Азербайджанского государственного академического музыкального театра, доктор философии по искусствоведению Раджаб Мамедов. Участники также с большим интересом встретили презентацию, подготовленную по теме доклада.

В рамках мероприятий состоялись встречи с всемирно признанными мастерами, мастер-классы от ведущих мэтров оперного и изобразительного искусства, выставки художников, прослушивания молодых солистов руководителями оперных театров, лекции, экскурсии и многое другое.

Фестиваль-симпозиум стран СНГ "Содружество академических искусств" завершился масштабным гала-концертом, состоявшимся в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Зрители тепло встретили выступление солиста Азербайджанского государственного академического музыкального театра, лауреата международных конкурсов Эмина Зейналлы, который исполнил произведения великого Узеира Гаджибейли.

Руководители театров СНГ получили прекрасную возможность для общения и обсуждения творческих вопросов. Был подписан меморандум о сотрудничестве с участием президента Санкт-Петербургского благотворительного фонда Ирины Богачевой "Арт-Петербург" Ирины Гаудасинской и принято решение каждый год организовывать подобные встречи.