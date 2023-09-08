В QGallery откроется выставка Милены Набиевой "Узоры души" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 19 сентября в 20:00 в бакинской художественной галерее QGallery состоится открытие выставки члена UNESCO, заместителя председателя Общества охраны природы, главы благотворительного фонда "Надежда на жизнь" (Həyata ümid) Милены Набиевой, сообщает Trend Life. В экспозиции будет представлено более 20 полотен художницы.

Милена Набиева - это поистине творческая личность, чьи эмоции, мировоззрение, переживания и чувства получают cвое визуальное выражение через ее удивительно теплые, земные, полные любви и тихого сердечного света полотна. Картины Милены Набиевой излучают какую-то неведомую энергетику, которая присутствует в работах не всех мастеров кисти. Это работы о восприятии мира и красоте, трепетного чувства ожидания прекрасного и впечатлений, для которых открыто сердце и душа. Палитра этого художника поистине разнообразна. Ее пейзажи, этюды и натюрморты поражают своей живостью и глубиной. Теплота всецело наполняет картины Милены Набиевой и заставляет зрителя окунуться в мир гармонии и спокойствия, соприкоснуться с душой истинного художника.

Выставка носит благотворительный характер.

"Благотворительность, или говоря более высоким языком, меценатство – несомненно, одно из самых добрых и важных достижений человеческой цивилизации. Мы помогаем друг другу не потому, что надо, а потому что хотим этого сами и считаем это необходимым. В современном мире благотворительность давно приобрела массовый характер, и это неотъемлемая часть здоровой жизни общества. А с другой стороны, у нас творчество – это будто что-то из совсем другого мира, что-то, что дышит иным воздухом. Благотворительность – это контакт с другим, это возможность и желание видеть в другом человеке именно человека, в то время как творчество – это всегда контакт и диалог в первую очередь с самим собой. Это поиск ответов на сакраментальные вопросы, как правило, внутри себя, а не снаружи. Однако это не значит, что эти две сферы человеческой жизни не пересекаются. Ведь творчество, которое делается и отпускается в мир не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы подарить – это всегда радикальный выход из личного пространства, всегда искусство ради преумножения добра в мире", – говорит Милена Набиева.

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