Азербайджанские краски в городе Моцарта, соли и мойщиков быков (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В художественной галерее Motsartplats города Зальцбург (Австрия) состоялось открытие выставки работ нашей соотечественницы Айны Гусейновой "Краски чувств", сообщает Trend Life со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.

В экспозиции представлено около сорока живописных картин, посвященных Азербайджану, культуре и традициям страны, современным мотивам.

Айна Гусейнова родилась 28 декабря 1985 года в Баку. Выпускница Государственной художественной школы имени Азима Азимзаде и Академии медиа-дизайна Зальцбурга. Живет в Австрии с 2002 года. Хотя Айна работает специалистом по СМИ, она продолжает создавать картины в своей домашней мастерской. Художник, который называет создание женских образов одной из своих сильных сторон, работает в основном масляными красками, но также использует карандашную технику. Основная цель ее творчества - выразить свои чувства на холсте с помощью цвета, игры тени и света.

Выставка будет представлена до 31 октября.

Зальцбург - город, расположенный недалеко от границы с Германией в Альпах, на реке Зальцах, ежегодно привлекает массу любителей достопримечательностей, классической музыки и горнолыжного туризма. Зальцбург называют городом Вольфганга Амадея Моцарта, ведь великий композитор и музыкант-виртуоз родился в этом городе в 1756 году. Здесь много достопримечательностей, а исторический центр внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Некогда этот город жил за счёт добычи соли. Он и название получил "в её честь", по немецки "зальц" - это "соль". Так что название можно перевести, как "город соли". Кроме того, историческое прозвище жителей Зальцбурга - "мойщики быков". Историки связывают это с тем, что некогда местные мясники селились на берегах протекающей через город реки, и мыли мясо в её водах.