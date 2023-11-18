Скончался народный художник Азербайджана Акиф Аскеров

БАКУ /Trend Life/ - Скончался известный скульптор, педагог, народный художник Азербайджана Акиф Аскеров, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Акиф Аскеров родился 16 января 1940 года в городе Нахчыван. В 1958 году поступил в Художественное училище имени Азима Азимзаде в Баку. Окончив училище в 1963 году, Акиф Аскеров поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина (ныне - Санкт-Петербургская академия художеств имени И. Репина). После окончания института вернулся в Баку.

Акиф Аскеров - один из самых известных азербайджанских скульпторов, работы которого украшают не только азербайджанские города, но и города других стран мира.

Allah rəhmət eləsin.

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