Жизнь, прожитая в красках Наргиз Гулиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Галерее искусств Музейного центра в Баку состоялось открытие выставка Союза художников Азербайджана, выставки лауреата международных конкурсов Наргиз Гулиевой "Жизнь, прожитая в красках", сообщает Trend Life. Экспозиция, организованная при поддержке Министерством культуры Азербайджана и Комитета по культуре Милли Меджлиса, приурочена к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

На выставке представлены новые работы Наргиз Гулиевой, а также около 40 работ молодых и юных художников - воспитанников Nargiz Art Studio.

На открытии выступили заместитель председателя Комитета по культуре Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш, посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма, депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев и народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов, которые рассказали об особенностях яркого творчества Наргиз Гулиевой, её участии в международных проектах, пожелали дальнейших творческих успехов.

Наргиз Гулиева отметила, что автором идеи проведения выставки была бывший председатель Комитета по культуре Милли Меджлиса, поэтесса Ганира Пашаева, которая скоропостижно скончалась в сентябре 2023 года. В знак уважения памяти Ганиры Пашаевой, экспозиция была составлена именно по ее рекомендациям и пожеланиям.

"Жизнь, прожитая в красках" является третьей по счету выставкой Наргиз Гулиевой в Азербайджане. Ранее ее экспозиции с успехом были представлены в Турции, ОАЭ, Франции, Германии, Австрии, Венгрии, Марокко и т.д. Наргиз Гулиева – супруга известного дирижера, лауреата международных конкурсов, заслуженного артист Эйюба Гулиева.

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