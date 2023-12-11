Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)

Культура Материалы 11 декабря 2023 17:50 (UTC +04:00)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Под руководством дирижера, народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова, в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли выступил лауреат международных конкурсов, пианист, профессор Борис Гуслицер (Австралия).

В программе прозвучали произведения русского классика Петра Чайковского - Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (b moll, op.23) и Симфония № 4 (f-moll, op.36).

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Зимним вечером в Баку - классика с участием музыканта из Австралии (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости