Эльнара Мамедова выступила на Байкальском фестивале

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера" Эльнара Мамедова (сопрано) выступила в рамках XV Байкальского рождественского фестиваля, сообщает Trend Life.

Выступление прошло на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета в городе Улан-Удэ (Республика Бурятия, Российская Федерация).

На концерте "Шедевры вокальной музыки" сцену с Эльнарой Мамедовой разделил солист Пермского театра оперы и балета Энхбат Тувшинжаргал (баритон).

Вниманию публики были представлены произведения Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди и других. Эльнара Мамедова также исполнила романс выдающегося композитора, народного артиста Арифа Меликова.

Зрители были восхищены выступлением гостей фестиваля и благодарили их бурными аплодисментами.

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