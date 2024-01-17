Эльнара Халилова встретилась с поклонниками (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного управления культуры города Баку в Доме культуры поселка Шувелян состоялась встреча с популярной азербайджанской исполнительницей Эльнарой Халиловой, сообщили Trend Life в пресс-службе управления. Встреча прошла в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость).

Вначале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

На встрече было рассказано о творчестве певицы, ее первых шагах на сцене, а также о композициях, которые ей принесли широкую известность.

Затем Эльнара Халилова исполнила песни из своего репертуара. Выступление вызвало большой интерес публики, каждая композиция была встречена аплодисментами. Зрители с большим удовольствием подпевали артистке.

В ходе мероприятия певица тепло пообщалась с поклонниками, искренне ответив на их вопросы.

В заключение встречи Эльнара Халилова в сопровождении танцевального коллектива "Səma" исполнила песню "Vətən oğlu" (Сын Родины).

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