Первый Фестиваль мобильных фильмов в Азербайджане - условия участия

БАКУ /Trend Life/ - Мобильные фильмы – это развивающаяся креативная индустрия, и несмотря на техническое развитие современного кинематографа, фильмы, снятые с помощью мобильных телефонов, набирают обороты. Сегодня у каждого есть мобильный телефон, благодаря чему кинопроизводство становится доступным. Мобильные фильмы показывают сегодня даже в больших кинотеатрах и они делают кассовые сборы. Об этом сказал Trend Life учредитель и руководитель Фестиваля мобильных фильмов CINEMO Руслан Сабирли.

CINEMO Mobil Film Festival проводится при поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики в рамках "Творческой недели", организованной министерством культуры.

Принять участие в первом CINEMO Mobil Film Festival может любой желающий, независимо от возраста, сняв фильм на мобильный телефон и зарегистрировав его на сайте фестиваля.

Проект носит конкурсный характер, жюри определит победителей из числа представленных фильмов. Победителей ждут денежные призы. Более подробную информацию можно найти на сайте фестиваля: www.cinemoff.com.

Победители фестиваля получат денежные призы:

В номинации «Художественный фильм»: первое место – 2 000 azn, второе место – 1 500 azn, третье место – 1 200 azn

В номинации «Документальный фильм»: первое место – 1 500 azn, второе место – 1 200 azn, третье место – 1 000 azn.

В номинации «Социальный ролик»: первое место – 1 200 azn, второе место – 1 000 azn, третье место – 800 azn.

Последний день регистрации участников и получения фильмов: 31 января 2024 г.

Условия участия в фестивале следующие:

принять участие в фестивале может любой желающий;

фильм должен быть снят на мобильный телефон;

один участник может представить любое количество фильмов;

один участник может представлять фильмы в разных номинациях;

один фильм может быть представлен только в одну из номинаций;

съемка может вестись на несколько мобильных телефонов;

дополнительное оборудование во время съемок - свет, ронин, микрофон и т.д. - может быть использовано;

компьютерное и монтажное программное обеспечение можно использовать во время постобработки;

фильм может быть размещен на официальном сайте фестиваля и других интернет-ресурсах без оплаты автору;

участнику необходимо зарегистрироваться и прислать фильм файлом;

на каждый фильм участник должен зарегистрироваться отдельно;

фильмы, присланные без регистрации, на фестиваль не принимаются;

вместе с фильмом участник должен отправить копии удостоверения личности (обе стороны) и свидетельство государственного социального страхования, если таковое имеется.

Цели фестиваля, который проходит под слоганом "Fikir çəkmə, Telefona çək!" - поддержка творческой активности молодежи, популяризация мобильного кинопроизводства среди молодежи, повышение знаний молодежи в области кино, выявление талантливых мобильных фотографов и кинематографистов, продвижение социальных ценностей посредством широких возможностей мобильной пленки, установление творческих связей между талантливой молодежью.

Все вопросы можно задать по электронной почте или в соцсетях фестиваля:

Mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/cinemoff

İnstagram: https://www.instagram.com/cinemoff/

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