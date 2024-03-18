"Волшебная карусель" в Габале: яркие и увлекательные приключения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра выступил с гастролями в городе Габала, где представил постановку "Волшебная карусель", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Выступление в городе Габала прошло при организации министерства культуры Азербайджана.

"Волшебная карусель" – спектакль для юных зрителей с увлекательным сюжетом и захватывающими приключениями. Режиссер-постановщик спектакля - Рауля Турккан.

Юные зрители, а также их родители с большим интересом встретили постановку. Яркие костюмы героев, зажигательные музыкальные композиции, замечательная игра актеров – спектакль "Волшебная карусель" никого не оставил равнодушным.

Юные зрители воодушевленно прислушивались к каждой фразе героев, внимательно следили за приключениями, в которые попадали их любимые сказочные и мультипликационные персонажи.

Показ постановки прошел при аншлаге, и завершился бурными аплодисментами публики.

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