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В Баку прошел вечер классической музыки мировых классиков (ФОТО)

Культура Материалы 23 марта 2024 21:06 (UTC +04:00)
В Баку прошел вечер классической музыки мировых классиков (ФОТО)

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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщает Trend Life.

Под руководством художественного руководителя и главного дирижера оркестра, народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова в исполнении коллектива и заслуженной артистки Азербайджана Фариды Мамедовой (сопрано) прозвучали произведения азербайджанских авторов и мировых классиков – Вольфганга Моцарта, Франца Шуберта, Петра Чайковского, Никоса Скалкотаса и Фирангиз Ализаде.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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В Баку прошел вечер классической музыки мировых классиков (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки мировых классиков (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки мировых классиков (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки мировых классиков (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки мировых классиков (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки мировых классиков (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки мировых классиков (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки мировых классиков (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки мировых классиков (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки мировых классиков (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки мировых классиков (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки мировых классиков (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки мировых классиков (ФОТО)
В Баку прошел вечер классической музыки мировых классиков (ФОТО)
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