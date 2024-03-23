В Баку прошел вечер классической музыки мировых классиков (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщает Trend Life.

Под руководством художественного руководителя и главного дирижера оркестра, народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова в исполнении коллектива и заслуженной артистки Азербайджана Фариды Мамедовой (сопрано) прозвучали произведения азербайджанских авторов и мировых классиков – Вольфганга Моцарта, Франца Шуберта, Петра Чайковского, Никоса Скалкотаса и Фирангиз Ализаде.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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