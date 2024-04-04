Когда в руках аутиста звучит кяманча – как семья спаслась во время землетрясения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На малой сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя 19 апреля в 19:00 состоится премьера спектакля "Ümid nəğməsi" (Песня надежды, или Звуки надежды) по пьесе молодого драматурга Пярвиза Сеидли, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В пьесе в жанре психологической драмы отражена гармония человеческих эмоций на фоне сложных отношений мальчика с аутизмом с его семьей, говорится о важности того, чтобы люди поддерживали друг друга. Эта песнь надежды, когда в руках аутиста звучит кяманча... И звучание этой песни может стать звуком надежды для спасения семьи, оказавшейся под завалами во время землетрясения.

Режиссер-постановщик - заслуженный артист Ниджат Кязымов, художник-постановщик - Ниса Гасанова, музыкальный составитель - Заур Рашидов. В ролях - Севиндж Азиз, Сянан Кязымов, Нурлан Сулейманлы, Гусейн Байрамов и Сабина Мамедзаде.

Отметим, что спектакль подготовлен для показа на первом Международном фестивале детских театров + ИТ "Дети XXI века", который пройдет в городе Ташкенте с 25 по 30 апреля.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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