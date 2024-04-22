BakuOperArt стал международным: вечер чувственной поэзии и красивой музыки

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку 25 апреля в 19:00 в рамках проекта BakuOperArt состоится концерт "Пушкин без границ", посвященный 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина, сообщает Trend Life.

Основной целью проекта, проводимого с 2016 года, является популяризация оперной и камерно-вокальной музыки в Азербайджане. Музыкальный руководитель проекта - старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, пианистка Юлия Керимова.

В этом году проект становится международным, наряду с заслуженными артистами Азербайджана Фаридой Мамедовой (сопрано) и Ильхамом Назаровым (контртенор), в концерте примет участие и гость из России - лауреат международных конкурсов Александр Суханов (баритон).

Атмосфера литературно-музыкального вечера, где поэзия великого классика в антологии романсов Александра Даргомыжского, Александра Бородина, Александра Глазунова, Милия Балакирева, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Гара Гараева, Узеира Гаджибейли, а также сцен из опер Михаила Глинки, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова будет представлена разнообразной палитрой голосов. Вечер подарит яркие эмоции, тронет сердца слушателей чувственной поэзией и красивой музыкой.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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