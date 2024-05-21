На Аллее славы в Sea Breeze Resort будут заложены звезды Таира Салахова и Рустама Ибрагимбекова

БАКУ /Trend Life/ - На Аллее славы на территории Sea Breeze Resort на берегу Каспийского моря планируется закладка звезд народного художника Азербайджана и СССР, видного живописца Таира Салахова (1928–2021) и видного кинодраматурга, сценариста, кинорежиссера, народного писателя Азербайджана Рустама Ибрагимбекова (1939 -2022).

Как сообщает во вторник Trend Life, об этом на пресс-конференции в Баку сказал народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN).

Эмин Агаларов напомнил, что в прошлом году на Аллее славы были заложены звезды легендарного исполнителя и композитора, народного артиста СССР, кумира миллионов Муслима Магомаева (1942 – 2008), народной артистки СССР, оперной певицы Тамары Синявской, грузинской певицы, народной артистки СССР Нани Брегвадзе, всемирно известных исполнителей Алессандро Сафины и Энгельберта Хампердинка.

"В этом году у нас будет закладка звезд Дэвида Фостера, Крейга Дэвида. Сейчас об участии в международном музыкальном фестивале DREAM FEST 2024 идут переговоры с Рики Мартином, и если он приедет в этом году, то на Аллее появится и его звезда. Из азербайджанских деятелей культуры должны заложить звезды Таира Салахова, Рустама Ибрагимбекова", - отметил Эмин Агаларов.

Sea Breeze Walk of Famе – первая достопримечательность в Азербайджане, посвященная выдающимся и известным артистам, музыкантам, актерам и художникам нашей страны, а также всего мира, созданная по инициативе народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова.