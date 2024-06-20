Baku Piano Festival – перформанс музыкантов Азербайджана, США и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках международного Baku Piano Festival прошел концерт американской скрипачки, лауреата международных конкурсов Аннель Грегори с Валидом Агой (Азербайджан, скрипка), Билгутаем Кааном Озтюрком (Турция, альт) и Фяганом Гасанли (Азербайджан, фортепиано) в Rotunda Roof Garden, сообщает Trend Life.

Особо впечатлило аудиторию исполнение Сонаты для скрипки ре минор, композиции IV "Фантазия" великого азербайджанского композитора Гара Гараева. Высокое мастерство и артистизм музыкантов не оставили равнодушными никого из гостей фестиваля.

Бакинский международный фестиваль фортепиано - это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это, прежде всего, роскошная атмосфера, которая вдохновляет и очаровывает самых взыскательных меломанов, дарит яркие эмоции. Основатель и директор Baku Piano Festival - лауреат международных конкурсов, джазмен и пианист, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Девиз фестиваля: May piano inspire you!

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Подробная программа фестиваля на сайте: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/ru/events/3rd-baku-international-piano-festival

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