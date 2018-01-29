Дальневосточное морское пароходство возглавила азербайджанская бизнес-леди

БАКУ /Trend Life/ - Генеральный директор группы "Сумма" Лейла Мамедзаде назначена председателем совета директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ. Это решение было принято Советом директоров ДВМП - головной компании транспортной группы FESCO (крупнейшая частная транспортно-логистическая компания России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса).

Ранее, в конце 2017 года, акционеры ДВМП на внеочередном собрании досрочно сменили 4 из 9 членов совета директоров.

Лейла Мамедзаде родилась в Баку, окончила Азербайджанскую нефтяную академию, работала в нескольких нефтяных компаниях в Европе и США. С 2010 по 2012 годы занимала должность вице-президента по управлению активами группы "Сумма". Также Лейла возглавляла советы директоров компаний "СтройНовация", "ГлобалЭлектроСервис" и "Якутская топливно-энергетическая компания". Занимала должность исполнительного директора Делового консультативного Совета АТЭС в год российского председательства (2012). В 2013 году она покинула "Сумму", открыв сеть ресторанов японской кухни "Пафф Поинт", однако затем вернулась туда.

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