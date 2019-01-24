В Баку украдена картина "Mono Liza" (ВИДЕО,ФОТО)

24 января 2019 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенным в ТЦ Gənclik Mall, прошла презентация комедийного фильма "Такси Лиза", сообщает Trend Life.

При поддержке дубляжной студии Cinemazadeh и Cinema Distribution кинотеатр был украшен оригинальными декорациями в соответствии с содержанием фильма. Вниманию гостей мероприятия была представлена музыка, фуршет и напитки. Среди гостей были популярные актеры, режиссеры, продюсеры и представители медиа.

Фильм рассказывает историю о водителе такси Дурсуне. Несмотря на то, что он семь раз сватался к одной и той же девушке, однако ее отец отказывается выдавать свою дочь за водителя такси. В то время когда Дурсун, покружен в мысли о любимой, Ифтихар Бей планирует продемонстрировать свою знаменитую выставку "Mono Liza" в Баку. Но, главная картина украдена неизвестными лицами….

Продюсер фильма - Вугар Алиев, режиссёры - Пярвиз Гасанов и Джабир Гаджиев, режиссёр-постановщик - Ровшан Агаев, ассистент режиссёра - Севда Азизова, оператор-постановщик - Гасан Асланов, авторы сценария Ниджат Дадашев и Эльчин Мурадов, художник - Турал Мамедов, художник-постановщик - Ариф Нифтиев, художник по костюмам - Айнур Бахрамова, художник по гриму - Эльдар Исрафилов, звукорежиссёр - Сергей Нутриненко, звукооператор - Эмин Махмудов, исполнительные продюсеры - Алибала Рагимов и Гусейн Гулиев.

В фильме снялись - Фярда Амин, Земфира Абдулсамедова, Джафар Намик Кямал, Фаиг Мирзоев, Хаяла Гулиева и другие.

Фильма выходит в прокат с 24 января во всех кинотеатрах сети CinemaPlus.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Захватывающий квест в Баку - приключения вайнеров (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 17 января 15:07
"Снежные гонки" или "Тайна семьи монстров" в Баку (ВИДЕО)
Интересное 15 января 12:21
В Баку появится Остров монстров (ВИДЕО)
Интересное 7 января 11:55
Детвора с горных склонов Канады заговорила на азербайджанском языке (ВИДЕО)
Интересное 3 января 11:41
CinemaPlus назвал самые кассовые азербайджанские и зарубежные фильмы 2018 года
Интересное 28 декабря 2018 15:04
Как Гринч чуть не попал под статью уголовного кодекса Азербайджана (ФОТО)
Интересное 26 декабря 2018 15:40
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Диверсификация экономики Азербайджана, развитие ненефтяного сектора - один из главных вопросов, стоящих на повестке дня
Политика 16:44
Таможенная служба России откроет представительство в Азербайджане
Бизнес 16:43
Президент Ильхам Алиев: Цель структурных преобразований в госорганизациях Азербайджана - наладить работу еще более на высоком уровне
Политика 16:42
Лидер националистического движения Турции призвал к полному уничтожению террористов на севере Сирии
Турция 16:35
Золотовалютные резервы Узбекистана снизились за год на 3,55 процента
Бизнес 16:27
Казахстанский экспорт урана достиг $700 млн
Энергетика 16:18
Компании из Саудовской Аравии планируют построить сеть гостиниц в регионах Узбекистана
Узбекистан 16:06
В Баку приедет актер сериала "Спрут", который сыграл Тано Каридди (ФОТО)
Культура 16:01
В Азербайджане началась выдача беззалоговых кредитов женщинам-предпринимателям (Эксклюзив)
Бизнес 15:55