Нежная рука закона в Баку по-французски (ФОТО, ВИДЕО)

2 мая 2019 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в торговом центре Gənclik Mall прошёл показ французской комедии "Нежная рука закона" с профессиональным азербайджанским дубляжом студии Cinemazadeh, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Фильм был показан на Международном Каннском кинофестивале в программе "Двухнедельник режиссёров", где получил "Премию общества драматических авторов и композиторов". Фильм также был номинирован на премию "Сезар" в девяти категориях.

Сюжет фильма: Полицейский инспектор Ивонн, неожиданно узнает, что ее покойный муж на самом деле был не таким уж порядочным служителем закона. Оказывается, из-за него невиновный молодой человек по имени Антуан провел 8 лет в тюрьме. Теперь Ивонн пытается сделать всё возможное, чтобы помочь Антуану вернуться к нормальной жизни.

Фильм озвучили Алихан Раджабов, Офелия Новрузгызы, Эмин Насирли, Азада Аббасова, Аллахверди Йолчуев, Вюсал Гаджи-Кадыр, Рагим Рагимов, Айсун Алескерова, Самир Алескеров, Вугар Гусейнов, Айтадж Мамедова и Нармин Галибова. Режиссером фильма является Пьер Сальвадори. В главных ролях Адель Энель, Пио Мармай и Одри Тоту.

Режиссёр дубляжа - Самир Алескеров, редактор - Вугар Гусейнов, перевод с английского языка - Шахла Алигызы, звукорежиссер - Орхан Агаларов, звукооператор -Агамалик Аббасзаде, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Алисаттар Кулиев, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Поддержку в организации мероприятия оказали дубляжная студия "Cinemazadeh" и Cinema Distribution.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор:

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