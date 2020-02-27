Исчезнувший азербайджанский телеведущий оказался на свадьбе в Эфиопии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский телеведущий Туран Ибрагимов, который исчез с телеэкранов, занялся благотворительной деятельностью, сообщает Trend Life. Как оказалось,Туран в составе турецкого делового объединения и общества помощи İBS (İBS İş birliyi və yardımlaşma dərnəyi) посещает нуждающиеся в помощи страны, принимает участие в благотворительных и гуманитарных акциях.

"На протяжении 25 лет İBS занимается активной благотворительной деятельностью в различных странах и снискал себе большое уважение и авторитет. Руководит им мой давний друг Мехмет Север, который всегда приглашал меня принять участие в их благой деятельности. Но я вел передачи, и все время откладывал это предприятие. Наконец, в октябре прошлого года он пригласил меня принять участие в гуманитарной акции по помощи борьбе с болезнью катаракты (ред. катаракта - патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты), которое очень распространено среди населения одного из регионов Эфиопии под названием Жижига. Надо было сделать около двух тысяч операций для жителей этого региона. Я дал согласие и побывал в этой стране", – рассказал Trend Life Туран.

После этого, Турану было предложено стать представителем İBS в Азербайджане.

"Эфиопия очень красивая многонациональная страна с добродушными и гостеприимными жителями. Это самая высокогорная страна африканского континента. Значительную часть её территории занимает Эфиопское нагорье, простирающееся с севера на юг страны. К большому сожалению, люди там живут в очень тяжелых условиях. Эфиопия — страна кофейных деревьев. Поэтому главный напиток на столе - кофе. Туристов Эфиопия привлекает благодаря своей природе, а также из-за своих древних христианских храмов и монастырей – не просто древних, а самых древних на планете. Эфиопия – одна из самых первых стран в мире, которые приняли христианство как государственную религию. При этом, более 30 процентов населения исповедует ислам", – сказал Туран.

Нашему соотечественнику удалось побывать на одной деревенской свадьбе. Он также посетил сиротский приют, который создан İBS в городе Тиритаба. Здесь детей бесплатно кормят, дают образование, для них созданы различные кружки.

После Эфиопии Туран с гуманитарными миссиями İBS посетил Сомали, Кению и Судан, и в ближайшее время отправится в Сирию.

"Пока что я приехал в Баку, здесь находится и Мехмет Север, который предложил мне войти в Совет Правления İBS, в который входят известные ученые, общественные деятели, представители культуры Турции. Работа в этом направлении началась. Скорей всего продолжу свою деятельность в этой области", - добавил Туран.

(Автор: Вугар Иманов)