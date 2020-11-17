Азербайджанские солдаты не только отлично воюют, но и поют (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские солдаты не только отлично воюют, но и поют – видеоролики в соцсетях, которые представляет читателям Trend Life, являются ярким тому свидетельством.

Говорят, что когда поют солдаты, дети спокойно спят. И это предвестник наступающей мирной жизни в Азербайджане, очищенном от армянских оккупантов. Интересно то, что, как правило, солдаты любят исполнять патриотические композиции, но наши больше предпочитают народные песни и мугам. Даже в те моменты жизни, когда наши солдаты ранены и проходят лечение в госпитале, любовь к музыке не оставляет их.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)