В Баку состоялся гала-вечер фильма "Evdə qalmış" с участием известных актеров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Flame Towers состоялся гала-вечер фильма режиссера Валеха Ахмедова "Evdə qalmış" с участием творческого коллектива, сообщает Trend Life.

На открытии минутой молчания была почтена память жертв землетрясения в Турции.

Режиссер фильма Валех Ахмедов отметил, что каждая работа в национальном кинематографе помогает не только раскрывать и реализовывать творческий потенциал актеров и режиссеров, но и привносит свое видение в развитие киноискусства.

"Если мы не будем поддерживать друг друга, наш кинематограф не будет развиваться. Каждый труд является кирпичиком в общее дело", - отметил Валех Ахмедов.

В фильме снялись: народная артистка Гамида Омарова, заслуженная артистка Мехрибан Ханларова, актеры Кямаля Пириева, Шахрияр Абилов, Фируза Балаева, Кянан Юсифов, Санура Джафарова, Айгюн Акиф, Эльчин Мамедли, Нигяр Ахмедова, Рустам Рустамов и другие.

"Когда мы снимались в фильме, мы не знали, каков будет результат, но все, весь съемочный состав работал с большим энтузиазмом, и в результате мы получили действительно красивую работу. Я надеюсь, что зрителям понравится фильм", - отметила народная артистка Гамида Омарова.

Герои фильма в поисках настоящей любви, но по настоянию родителей должны жениться до 30 лет. Молодых людей, уставших от вопросов соседей и родственников - "Когда собираешься создать семью?", "Когда решишься?", сводят случайные события. Как они встретят свое 30-летие – свободными или женатыми? Как путь, который они выберут, чтобы избавиться от ярлыка "одиночки", изменит их жизнь?