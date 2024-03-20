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Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)

Интересное Материалы 20 марта 2024 18:15 (UTC +04:00)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В TUSI-BOHM Planetarium по инициативе Республиканского центра развития детей и молодежи и при содействии NG Creators Club состоялось мероприятие, посвященное 80-летию известного бакинца, ученого-астрофизика, писателя-фантаста Павла Амнуэль, сообщает Trend Life.

На открытии директор центра Фируза Султанзаде рассказала о значимости научной фантастики в развитии воображения детей и молодежи, подчеркнув важность мероприятия, посвященного наследию писателей-фантастов города Баку.

С поздравительным обращением к юбиляру обратился председатель Иерусалимского центра Ассоциации Азербайджан-Израиль Александр Аграновский. В приветственном письме от Института физики главный научный сотрудник Абдул Асваров отметил заслуги ученого-астрофизика в области науки и изобретательства перед Азербайджаном.

С поздравительным видеообращением к гостям обратился Павел Амнуэль, отметивший наиболее значимые вехи своего научного и литературного творчества и обозначивший наиболее важные этапы формирования научно-фантастической литературной школы города Баку в далекие 60-е годы. Писатель являлся тогда членом Комиссии по научной фантастике Союза писателей Азербайджана. Председателем комиссии являлся его наставник, знаменитый писатель-фантаст, наш соотечественник Евгений Войскунский.

В завершении обращения изобретатель ознакомил учащихся с некоторыми инструментами развития творческого воображения, в частности, с методикой "Фантазия 2". Гостям была также представлена видео презентация о жизненном пути писателя.

Директор TUSI-BOHM Planetarium Фамиль Мустафа рассказал о важности продолжения сотрудничества с известным ученым-астрофизиком в целях оказания содействия участникам, представителям Азербайджана в преддверии Международной олимпиады по астрофизике.

Выступившие представители творческой общественности страны-член Союза писателей Азербайджана, писатель-фантаст, обладатель медали Е.Войскунского Александр Хакимов и член Союза фотографов Азербайджана, арт-директор Рустам Гусейнов отметили значимость чтения научно-фантастической литературы для молодого поколения в целях стимулирования и развития творческого воображения, в данном случае, в области космических исследований.

В завершении мероприятия были представлены положение и условия очередного конкурса на лучшее эссе по мотивам произведений П.Амнуэль, которое намечено провести при участии Республиканского центра развития детей и молодежи в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова осенью 2024 года. На встрече присутствовали представители творческой общественности, члены Клуба астрофизиков и др.

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Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)
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