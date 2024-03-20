Бакинское небо звездной фантастики (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В TUSI-BOHM Planetarium по инициативе Республиканского центра развития детей и молодежи и при содействии NG Creators Club состоялось мероприятие, посвященное 80-летию известного бакинца, ученого-астрофизика, писателя-фантаста Павла Амнуэль, сообщает Trend Life.

На открытии директор центра Фируза Султанзаде рассказала о значимости научной фантастики в развитии воображения детей и молодежи, подчеркнув важность мероприятия, посвященного наследию писателей-фантастов города Баку.

С поздравительным обращением к юбиляру обратился председатель Иерусалимского центра Ассоциации Азербайджан-Израиль Александр Аграновский. В приветственном письме от Института физики главный научный сотрудник Абдул Асваров отметил заслуги ученого-астрофизика в области науки и изобретательства перед Азербайджаном.

С поздравительным видеообращением к гостям обратился Павел Амнуэль, отметивший наиболее значимые вехи своего научного и литературного творчества и обозначивший наиболее важные этапы формирования научно-фантастической литературной школы города Баку в далекие 60-е годы. Писатель являлся тогда членом Комиссии по научной фантастике Союза писателей Азербайджана. Председателем комиссии являлся его наставник, знаменитый писатель-фантаст, наш соотечественник Евгений Войскунский.

В завершении обращения изобретатель ознакомил учащихся с некоторыми инструментами развития творческого воображения, в частности, с методикой "Фантазия 2". Гостям была также представлена видео презентация о жизненном пути писателя.

Директор TUSI-BOHM Planetarium Фамиль Мустафа рассказал о важности продолжения сотрудничества с известным ученым-астрофизиком в целях оказания содействия участникам, представителям Азербайджана в преддверии Международной олимпиады по астрофизике.

Выступившие представители творческой общественности страны-член Союза писателей Азербайджана, писатель-фантаст, обладатель медали Е.Войскунского Александр Хакимов и член Союза фотографов Азербайджана, арт-директор Рустам Гусейнов отметили значимость чтения научно-фантастической литературы для молодого поколения в целях стимулирования и развития творческого воображения, в данном случае, в области космических исследований.

В завершении мероприятия были представлены положение и условия очередного конкурса на лучшее эссе по мотивам произведений П.Амнуэль, которое намечено провести при участии Республиканского центра развития детей и молодежи в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова осенью 2024 года. На встрече присутствовали представители творческой общественности, члены Клуба астрофизиков и др.

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