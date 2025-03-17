Загадочное приключение "Rafadan Tayfa: Kapadokya" – только в CineMastercard (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум-класса CineMastercard приступила к показу турецкого мультфильма "Rafadan Tayfa: Kapadokya" (Путешествие команды Рафадан в Каппадокию), который принесёт радость и восторг не только детям, но и взрослым, сообщили Trend Life в пресс-службе CineMastercard.

Режиссёр Исмаил Фидан. Главные роли озвучили Левент Кол, Хакан Кошар, и Ягмур Серген.

Сюжет: Команда Рафадан отправляется в Каппадокию на праздник сбора винограда. На этом фестивале, который весьма богат местными деликатесами и произведениями искусства, особое внимание съемочной группы привлекает мероприятие "Охота за загадками Каппадокии". Участникам предстоит искать подсказки, спрятанные в разных частях Каппадокии, решать найденные головоломки и находить конечную цель. В начале приключения "Охоты за загадками" Хайри сталкивается с таинственными агентами, которые ищут загадочный глиняный кувшин. Этот глиняный кувшин попадает в руки Хайри раньше агентов и этим самым делает его мишенью для них. Команда не до конца верит, что агенты находятся в Каппадокии и ищут этот кувшин. Однако по мере продолжения поиска загадок выясняется, что между обнаруженными местами и кувшином существует связь. В этом, казалось бы, обычном глиняном кувшине на самом деле хранится пепел Феникса.

Не упустите шанс увидеть "Rafadan Tayfa: Kapadokya" - только в сети кинотеатров CineMastercard и погрузиться в мир захватывающих приключений и волшебных тайн!

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