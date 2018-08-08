В Габале очень красиво, у нас море эмоций – живые скульптуры из Украины (ФОТО)

ГАБАЛА /Trend Life/ - Вчера завершился X Габалинский международный музыкальный фестиваль, который подарил меломанам встречу с известными исполнителями, дирижерами, музыкантами и коллективами из Азербайджана, России, Израиля, США, Австрии, Швейцарии, Испании, Грузии, Турции, Кубы и других стран, сообщает Trend Life.

В ходе фестиваля была представлена интересная и разнообразная программа, прозвучали шедевры мировой музыкальной культуры.

В этом году впервые для гостей Габалинского международного музыкального фестиваля на территории центра отдыха Qabaland была открыта увлекательная фан-зона с различными развлечениями. Здесь можно не только получить подробную информацию о фестивале и его участниках, но и принять участие в различных развлекательных мероприятиях – это призовые викторины, песни и танцы, фотосеты, специальная программа для детей. Огромный интерес у посетителей фан-зоны вызвали четыре "живые статуи" (мимы) в образе классических музыкантов. Живая скульптура - вид уличной пантомимы, когда полностью загримированный актер-мим, имитирует статую, выполненную из мрамора или металла. К "живым статуям" в Габале было приковано внимание всех посетителей фан-зоны. И дети, и взрослые с удовольствием фотографировались с ними.

Актеры-мимы приехали в Габалу из Украины, они являются артистами Театра живых скульптур в Киеве.

В беседе с корреспондентом Trend Life актер Александр Микитенко, отметил что это его первая поездка в Азербайджан.

«Впечатления очень приятные – чистый воздух, живописная природа, горы и очень доброжелательные люди. У нас было время отдохнуть – мы побывали в горах, покатались на канатной дороге, увидели красоты Габалы», - сказал он.

Рассказывая о публике, с которой он работал, актер отметил, что аудитория очень доброжелательная.

«Они рады, и нам нравится, когда люди верят в то, что ты не «живой», подходят, и пугаются, когда ты «оживаешь». Им это приятно, а нам - вдвойне, когда люди получают от этого удовольствие. С детьми интереснее работать, они все-таки в силу своего возраста больше верят. Улыбки, аплодисменты публики - мы вдвойне получаем энергию, которую отдаем, вдвойне заряжаемся», - рассказал Микитенко.

Говоря о своей работе, актер отметил, что для нее требуются большая выдержка и терпение.

«Мы, профессиональные актеры, перед выходом, как и спортсмены, разминаем свое тело, разрабатываем мышцы. Нам нужно стоять час–два. Конечно, временами мы меняем положение. Когда «оживаешь» и немного двигаешься, это тоже разминка для тела», - подчеркнул актер.

Делясь впечатлениями о Габалинском международном музыкальном фестивале, Александр Микитенко отметил, что он любит классические музыкальные произведения, а здесь все пропитано музыкой.

«С удовольствием еще раз приеду в Азербайджан, очень хочу побывать в столице – городе Баку», - добавил он.

Актриса Екатерина Хворостянка, которая тоже работает "живой статуей", в Азербайджан, как и ее коллега Александр Микитенко, приехала впервые.

«От визита очень позитивные впечатления, здесь хорошие и добрые люди, невероятная природа, чистый воздух. В Габале очень красиво, так что эмоций у нас море. Атмосфера на фестивале праздничная. Если говорить о том, что больше всего произвело впечатление, то выделю три вещи – фестиваль, горы и доброта людей», - сказала актриса.

Екатерина Хворостянка отметила, что «живые скульптуры» были представлены не только в фан-зоне, но и на концертных программах фестиваля.

«Мы заходили в зал, слушали исполняемую музыку, и получали огромное удовольствие – нам очень понравилось», - добавила она.

Хворостянка также рассказала о реакции публики, когда они видят «живые скульптуры».

«Тот кто, впервые видит «живые скульптуры», реагирует по-разному. Бывает, некоторые дети боятся, но потом я машу им рукой, посылаю воздушные поцелуи, и они сразу начинают улыбаться, тянутся и уже не хотят отходить. Люди все впечатлительные и по-разному реагируют. Вот недавно мужчина так засмотрелся, что споткнулся и упал. Но, когда аудитория в восторге, и ты даришь радость людям – это замечательно», - отметила актриса.

Говоря о гриме, который наносят актеры, Хворостянка сказала, что он на водной основе, не портит кожу и смывается мылом и водой.

По словам актрисы, образы, в которых они выступают, были специально подготовлены для Габалинского международного музыкального фестиваля.

«Так как на фестивале звучит классическая музыка, у нас в руках музыкальные инструменты, чтобы все было гармонично», - сказала Хворостянка.

Габалинский международный музыкальный фестиваль, ставший главным событием в музыкальной жизни Азербайджана и региона, в этом году отмечает свой 10-летний юбилей. Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, проходил с 30 июля по 7 августа.

(Автор: Джани Бабаева)

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