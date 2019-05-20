Группа "На-На" отметит юбилей в жарком Баку. Вперед к новым эмоциям - откровения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА» в Баку с каждым годом проходит всё красочнее и масштабнее. Этим летом в числе приглашённых на «ЖАРУ» российских звёзд будет и давно любимая зрителями группа «На-На», которой в этом году исполняется 30 лет. Журналист межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева поговорил с участниками «На-На» об их давних дружеских связях в Азербайджане и планах на юбилейный год.

– Известно, что Бари Каримович Алибасов очень любит Азербайджан и привозил «На-На» на гастроли в Баку практически ежегодно. Что вам ярче всего вспоминается об азербайджанских гастролях?

Вячеслав Жеребкин: Мы тоже очень любим Азербайджан. Баку – потрясающий, очень красивый город, мы бывали там много раз и с сольными концертами, и с другими выступлениями. Более того, у Бари Каримовича и «На-На» давняя творческая дружба с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюльоглу, мы неоднократно встречались с ним, работали на его юбилейном концерте, это замечательный талантливый человек.

Владимир Политов: В Азербайджане запоминается, конечно, прекрасная природа, море, люди, очень вкусная еда.

Леонид Семидьянов: Люди в Азербайджане очень гостеприимные. Если вы познакомились с азербайджанцем, он обязательно пригласит к себе, устроит великолепное застолье. Это потрясающе: азербайджанцы выражают своё уважение, почтение к гостю, это для них что-то святое, очень важное.

Вячеслав Жеребкин: У азербайджанского народа замечательные традиции, и мы очень любим туда приезжать.

– День вашего выступления на «Жаре» будет посвящён хитам 90-х годов. Решили ли вы уже, исполнением каких хитов порадуете зрителей?

Владимир Политов: Так как тема «Хиты 90-х» – без «Фаины» и «Шляпы», конечно, не обойтись. Современные хиты тоже будут – обязательно споём и что-нибудь новое, покажем, чем мы сегодня живём, какой музыкой дышим.

Вячеслав Жеребкин: Несмотря на то, что мы ассоциируемся с «группой из 90-х», у нас есть потрясающий новый современный материал, мы всегда живём будущим и обязательно порадуем зрителей нашими новыми песнями.

Михаил Игонин: На сольных концертах у нас, как правило, 80% нового материала, и 20% – хиты, которые уже давно знают и любят.

Вячеслав Жеребкин: И, как ни странно, новые песни принимаются зрителями не хуже, чем старые!

Михаил Игонин: Даже лучше!

– Бари Каримович как-то заметил, что Баку это единственный город, где ему хотелось бы поселиться с семьей. А какие чувства город вызывает у вас?

Владимир Политов: Нам нравится быть гостями Баку!

Леонид Семидьянов: Хотелось бы приезжать чаще, потому что город потрясающий, там очень хорошая энергетика, из Баку всегда уезжаешь наполненный впечатлениями и позитивными эмоциями.

– Вы неоднократно бывали в Баку «по работе». А что вы думаете об Азербайджане как месте для отдыха?

Владимир Политов: Там замечательно! Пока, к сожалению, нам не удалось отдохнуть на курортах Азербайджана, мы приезжаем радовать поклонников.

Вячеслав Жеребкин: Но приехать именно отдохнуть нам, конечно, тоже хотелось бы. Вообще всем советую ездить в Азербайджан чаще, там очень здорово.

– На двадцатилетие группы вы гастролировали с грандиозным «Shock Show», которое привозили и в Баку, и которое длилось всю ночь. В этом году группе «На-На» 30 лет. Чем, кроме участия в «ЖАРЕ», вы порадуете поклонников в этом юбилейном году?

Владимир Политов: Будет большая юбилейная программа, посвящённая тридцатилетию группы, будем приглашать гостей, друзей-артистов. В этом году мы, скорее всего, не успеем организовать и поставить всё задуманное, предварительно планируем новое шоу с новыми песнями на весну следующего года.

Леонид Семидьянов: Шоу будет современным, отражающим самые новые тенденции.

– У каждого артиста свой секрет успеха. В чём, на ваш взгляд, секрет группы «На-На»?

Владимир Политов: В первую очередь в том, что мы любим то, чем занимаемся, с уважением относимся к зрителям. И, как мы уже говорили, мы не живём прошлыми хитами, как некоторые артисты 90-х, которые до сих пор существуют за счёт этих хитов. Мы движемся вперёд, делаем новую музыку, стараемся следовать современным тенденциям.

Вячеслав Жеребкин: Мы делаем всё искренне, от души. Выходя на сцену, мы не просто исполняем, мы создаём атмосферу: дружелюбную, весёлую, отвязную. И это тоже немаловажно. После концерта мы со зрителями расстаёмся настоящими друзьями. Наверное, поэтому люди снова хотят увидеть и услышать нас, побольше пообщаться, поговорить, с интересом и доброжелательным отношением.

Владимир Политов: Немаловажно ещё и то, что мы в группе не только коллеги по работе, но и друзья по жизни – мы можем приехать после гастролей и тут же отправиться вместе отдыхать: на рыбалку, например, или в баньке попариться.

Михаил Игонин: А это всё чувствуется на сцене.

Вячеслав Жеребкин: Да, зрители чувствуют, когда группа, которую они видят на сцене, не просто исполнители, но настоящие друзья – это совершенно другая энергетика. Зрителей не обманешь.

– «На-На» многое связывает с Азербайджаном и помимо гастрольной деятельности: как вы уже говорили, Бари Каримович дружен с Поладом Бюльбюльоглу, группа неоднократно бывала гостем торжественных мероприятий, в том числе в посольстве Азербайджана. С кем-то ещё из азербайджанцев вы поддерживаете дружеские отношения?

Леонид Семидьянов: У нас обширный «Френд-клуб» – клуб наших поклонниц – и представители Азербайджана там, безусловно, есть. Мы поддерживаем самые тёплые отношения со всеми, кто интересуется группой «На-На» – постоянно идёт переписка, комментарии в соцсетях.

Владимир Политов: Уверен, после поездки на «ЖАРУ» у нас появятся и новые друзья в Азербайджане.

– Ходят слухи, что однажды на одном из праздников в Баку «На-На» совместно с Поладом Бюльбюльоглу исполнили его знаменитую песню «Как жили мы борясь». Это правда?

Владимир Политов: Да, это правда. Дело в том, что в кинофильме «Не бойся, я с тобой» эту песню исполняла группа «Интеграл», которую представлял Бари Каримович, поэтому наш выбор пал именно на эту песню.

Вячеслав Жеребкин: Мы счастливы тем, что исполняли эту песню вместе с Поладом Бюльбюльоглу. Это был его юбилейный концерт, он сидел за белым роялем, всё было очень красиво, и зрители прекрасно приняли эту песню, что было для нас очень важно.

– На ваших концертах неудержимо хочется подпевать и танцевать. Азербайджанская публика не исключение?

Вячеслав Жеребкин: Да, конечно!

Владимир Политов: Будете на «ЖАРЕ» в Баку – увидите всё сами. Будем петь вместе!

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