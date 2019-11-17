"Карабах шикестеси" звучит в Шанхае на фоне красочных пейзажей Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Шанхае завершил свою работу международный семинар-симпозиум, на котором обсуждались «Стратегии сохранения звуковых архивов Тихоокеанского региона и континентальной Азии», организованный Шанхайской консерваторией музыки, Азиатско-Европейским центром музыкальных исследований при Шанхайской консерватории и Научно-исследовательским институтом ритуальной музыки в Китае.

В семинаре участвовали ведущие ученые из США, Германии, Китая, Филиппин, Малайзии и других стран и регионов. Тема сохранения звуковых архивов рассматривалась с разных точек зрения: технической, технологической, исторической, культурологической, музыковедческой. Все выступления сопровождались аудио- и видеоиллюстрациями, активным обсуждением на английском и китайском языках.

Азербайджан представляла известный ученый, музыковед, член Международного совета по традиционной музыке при ЮНЕСКО (ICTM), ведущий научный сотрудник Института архитектуры и искусства НАНА, заслуженный деятель искусств Сурая Агаева.

Сурая Агаева не первый раз участвует на международном форуме в Китае. В 2006 году в городе Урумчи Синьцзянского автономного региона Китая на конференции научной группы «Макам» (ICТМ) на основании изучения письменных первоисточников – средневековых рукописей – ученый раскрыла неизвестные ранее факты из истории музыки уйгурского народа. Доклад был опубликован в сборнике материалов конференции.

В этот раз, в соответствии с темой семинара, выступление было посвящено истории сохранения уникальных голосов исполнителей традиционной музыки Азербайджана.

Сурая Агаева рассказала Trend Life, что доклад предварял фрагмент музыкального клипа мугама «Баяты-Шираз» в исполнении Таджир Азера, звучащего на фоне красочных пейзажей Азербайджана.

«Учитывая многочисленность и состав аудитории, я постаралась в пределах установленного регламента дать краткие сведения об особенностях мугама – жанра профессиональной традиционной музыки Азербайджана, о древних корнях национальной музыкальной культуры, что подтверждается клинописными текстами на древнем тюркско-азербайджанском диалекте, высеченных более 6000 лет до нашей эры. В докладе было также отмечено, что проблема сохранения музыкальных произведений волновала и средневековых ученых Азербайджана – Сафиаддина Урмави и Абдулгадира Мараги. Иллюстрацией и подтверждением этому тезису послужил показ фрагментов их музыкальных произведений, записанных ими в своих трактатах при помощи усовершенствованной буквенно-цифровой системы. Конечно, основной акцент в докладе был сделан на периоде конца XIX – начала XX века: периода расцвета мугамного исполнительского искусства. Была отмечена роль музыкально-поэтических меджлисов в Шуше, Шамахе, Баку, указаны первые граммофонные записи уникальных голосов азербайджанских ханенде и музыкантов-инструменталистов», – сказала Сурая Агаева.

По словам ученого, большое впечатление на участников заседания в Шанхае произвело звучание фрагмента «Карабах шикестеси» в исполнении легендарного ханенде Джаббара Гаръягдыоглу. В докладе был отмечен также другой важный факт в истории звукозаписи в Азербайджане: это открытие в начале 30-х годов в Азербайджанской государственной консерватории Кабинета звукозаписи, руководимого известным певцом Бюльбюлем. Этот факт также сопровождался иллюстрацией – фотографией Бюльбюля у фонографа в момент записи голоса Гаръягдыоглу.

«В своем выступлении я отметила также большую роль Узеира Гаджибейли в учреждении и создании в 1921 году Азербайджанской государственной консерватории (замечу, что Шанхайская Консерватория была учреждена в 1927 году). Мой доклад не был ограничен началом XX века. Необходимо было хотя бы вкратце осветить создание и деятельность архива звукозаписей Азербайджана (1967 год), издание Фондом Гейдара Алиева аудиоальбома «Карабах ханенделери», что способствовало не только сохранению звукового наследия азербайджанской музыки, но и явилось необходимой основой для дальнейшего развития музыкальной культуры страны. Все эти факты были выслушаны с большим интересом», - отметила музыковед.

В дни пребывания в Шанхае, вместе с профессорами из Германии Дитрих Шуллером, Гисой Йахнихен и китайским музыковедом Линг Джисуй, была приглашена к известному китайскому специалисту, коллекционеру грампластинок и СД мистеру Ву.

«В завершении нашего визита он попросил нас оставить свой отзыв. Так его в многостраничной книге отзывов с подписью ученых из разных стран мира, зафиксировалось и название нашей страны – Азербайджан. Данный семинар имел большое значение для дальнейшего усовершенствования деятельности звуковых архивов, здесь обсуждались проблемы, актуальные для многих регионов, в том числе и нашего. Уверена, что участие наших специалистов в подобных международных семинарах принесет большую пользу в деле сохранения и развития музыкального наследия Азербайджана. Следует отметить, что преимущество личного участия на международных конференциях, симпозиумах заключается в том, что невысказанные или неопубликованные (по ряду причин) факты в докладе, успешно восполняются личным, устным общением: во время вопросов и ответов и дискуссий за «круглым столом». Таким образом, достигается главная цель участия – наиболее полно донести до международной общественности достижения в области музыкальной культуры Азербайджана», – добавила Сурая Агаева.

(Автор: Вугар Иманов)

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