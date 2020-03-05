Ларису Ивановну хочу! - Елена Проклова о угрызениях совести, бакинском базаре и первой любви.. (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли c большим успехом прошла премьера спектакля "РаскольникOFF" Московского современного художественного театра (МСХТ), поставленного Русланом Банковским по одному из самых известных романов Фёдора Достоевского "Преступление и наказание", сообщает Trend Life. Зрителя стоя приветствовали творческий коллектив.

"РаскольникOFF" - это классическая постановка с элементами современной драматургии. Причем, спектакль впервые был представлен именно в Баку. В спектакле сыграли заслуженная артистка России Елена Проклова, актеры Александр Рапопорт, Иван Николаев, Руслан Банковский, Алина Саватеева, Александр Головин, Алексей Жуковский, Ольга Незговорова, Светлана Клаус, Василий Карпенко, Евгения Василенко, Александр Тайгер, Мария Кременецкая и другие.

Мать главного героя Родиона Раскольникова сыграла заслуженная артистка России Елена Проклова, которая перед премьерой поделилась впечатлениями с Trend Life.

"Представить премьеру в первые дни весны – это же прекрасно. Классика всегда порождает большое количество мнений, что же хотел сказать автор? Поэтому такое разнообразие и интерпретация постановок через видение режиссера. Произведение "Преступление и наказание" актуально во все времена своим смыслом. Ведь каждый человек совершает ошибки, о которых потом жалеет, а угрызения совести становятся самим большим наказанием. Как и у всех людей, в моей жизни были моменты, о которых сожалела и сама себе выписывала строгие наказания. Моя роль в спектакле хоть и небольшая, но очень значимая, потому что играю настоящую мать, которая готова на все ради своего ребенка. И один из посылов направлен молодежи, чтобы больше внимания, любви и заботы уделяли родителям. Родители - это всё самое лучшее, что надо ценить при их жизни, только они будут любить и верить в вас до самого конца... Такая вот у меня в этой маленькой роли цель", - сказала актриса.

Она начала сниматься еще в своем юном возрасте, с 12 до 16 лет сыграла аж в пяти фильмах. Затем были успешные роли в таких фильмах как "Будьте моим мужем", "Собака на сене" и много других. Но одна из самых запомнившихся ролей Прокловой - стюардесса Лариса Иванова в фильме "Мимино". Фразу "Ларису Ивановну хочу" Мимино (Вахтанг Кикабидзе) произносит в телефон. Но как произносит! А голубоглазая стюардесса в исполнении 24-летней актрисы стала эталоном женской привлекательности. Вахтанг Кикабидзе и Елена Проклова до сих пор поддерживают теплые отношения.

"Наши герои - моя стюардесса и пилот Мимино не соединились в финале, потому что сюжет задумывался как притча, а не как реальная история про конкретных героев. В нем говорится о любви к своему родному дому, как бы ни было красиво в другом месте. Это фильм не о судьбах героев, а об их душах, история про добро, которое живет в сердце у каждого человека, и какое счастье, когда есть возможность его проявить. Слова же "Ларису Ивановну хочу!" я постоянно слышала на каждом шагу и это до сих пор происходит. Мне это приятно", - вспоминает о фильме Елена Проклова.

А Баку является особенным городом Елены Прокловой. Здесь она встретила своего первого мужа, в 18 лет она вышла замуж, родилась дочь Арина. Несмотря на то, что брак через четыре года распался, она по-прежнему считает Баку городом своей молодости и первой любви.

"Я очень люблю Баку за доброту, красоту, щедрость. Он всегда был интернациональным и гостеприимным городом, по домашнему уютным. С каждым разом вижу, как столица преображается, это зеленый и очень чистый город, люди улыбаются и все это очень приятно. Я вновь погуляла по Баку, попила ароматного азербайджанского чая с пахлавой. И еще очень люблю азербайджанскую кухню, могу приготовить плов с каштанами, шах-плов, долму и другие блюда, как меня учили в Баку. Национальные блюда не только очень вкусные, но и полезные, так как во всех блюдах много овощей и зелени, что очень важно для здорового образа жизни. Всегда, когда приезжаю сюда, обязательно иду на базар, покупаю глиняную посуду и специи. Надеюсь, вновь вернусь в Баку с новым спектаклем", - сказала актриса.

(Автор: Вугар Иманов)