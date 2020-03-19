Откровения телеведущей Шафы Эфенди, которая дала себе клятву Гиппократа "Primum non nocere" (ФОТО)

Интервью 19 марта 2020 16:38 (UTC+04:00)
Откровения телеведущей Шафы Эфенди, которая дала себе клятву Гиппократа "Primum non nocere" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Общественное телевидение Азербайджана (İTV) в этом году, 29 августа, отмечает 15-летие со дня выхода в эфир. С первых дней открытия İTV здесь работает телеведущая Шафа Эфенди, которая рассказала Trend Life - почему она,человек с музыкальным образованием, выбрала эту сферу, о преданности телеканалу и любви к профессии.

- Поздравляем с предстоящим юбилеем и начнем нашу беседу с того, как Вы стали телеведущей.

- В 2003 году окончила факультет фортепиано Азербайджанской национальной консерватории по классу Юрия Саюткина, который был учеником народного артиста СССР, известного пианиста Фархада Бадалбейли. Еще во время учебы в консерватории стала преподавателем-часовиком в музыкальной школе №22 имени Ниязи, которую в свое время окончила. Однако, после завершения вуза мне захотелось более динамичной и насыщенной работы. Решила попробовать себя на Radio Antenn 101 FM, где начала с продюсера утренних передач и постепенно стала ведущей. А в 2005 году, когда узнала, что открывается İTV и есть необходимость в молодых кадрах, пройдя конкурс, стала работать на этом телеканале. Генеральный директор Исмаил Омаров зачислил меня в музыкальную редакцию, я выбрала радиоэфир İctimai Radio 90 FM. Но все же у меня была мечта стать телеведущей и когда в декабре 2009 году открылась передача "Yeni dalğa" (Новая волна) я стала ведущей проекта, который транслировался в прямом эфире. Это была молодежная передача, очень много интересных гостей, все было по семейному интересно и уютно.

- Первый тедеэфир, причем "вживую", как говорится – руки и ноги не тряслись?

- (Смеется) Абсолютно нет! Ведь с 6 лет еще со времени учебы в музыкальной школе была на сцене, сдавала экзамены, принимала участие в различных конкурсах, выступала перед массой зрителей. И все это продолжилось во время учебы в Музыкальном колледже имени Асафа Зейналлы и Азербайджанской национальной консерватории. К тому же, был опыт нескольких лет прямого эфира на радио. Телевидение – это тоже своеобразная сцена, когда выступаешь перед зрителями, с той лишь разницей, что когда тебя видят сотни на концертах или миллионы посредством эфира. Признаться честно, оборачиваясь на эти годы и сама удивляюсь – как же смогла? (смеется) Более того, я не только была ведущей передачи, но фактически была и редактором, и гостей приглашала . Впоследствии вела передачи "Qadın Dünyası" (Мир женщины), "Tibb Dünyası" (Мир медицины), "Yeni Gün" (Новый день), "Dünya musiqisinin ulduzları" (Мировые звезды музыки), "Eurovision xəbərləri" (Новости Евровидения), "Zima gündəlikləri" (Дневник фестиваля "Зима"), а с сентября веду социальную передачу "Dikdaban" (Каблук).

- А нет ли желания вернуться в мир классической музыки? И что поменялось после выбора нового пути жизни?

- Мой выбор в те годы был осознанным и фактически и по сей день нахожусь на сцене, перед камерой, перед миллионами зрителей. Тогда играла на клавишах для зрителей, сейчас говорю для них (смеется). И мне нравится быть популярной, когда узнают на улице! (смеется). Поэтому всегда надо быть в форме, держать свое реноме. Телевидение стало моим образом жизни, и я стала понимать артистов, которые говорят, что не могут жить без сцены. Это такой допинг, приятное ощущение и внутренняя удовлетворенность, что не передать словами! Ведь мы не только выходим в эфир, но и стараемся приносить пользу обществу, способствуя пропаганде талантливых людей, решая различные проблемы и ведя просветительскую деятельность.

- Проходят годы, меняются ориентиры – а каким должен быть современный телеведущий, какие качества должны быть заключены в нем?

- Личность телеведущего как человека творческой профессии многогранна. А эффективность телевизионного общения с массовой аудиторией определяется личностным имиджем. С первых дней работы на İTV нам была поставлена задача не стать популярным "любой ценой", а завоевать уважение общества. К сожалению, в последние годы популярными становятся за счет черного пиара или подписчиков в соцсетях. На первом месте у меня – профессионализм и огромная любовь к профессии. Современный телеведущий должен быть любознательным и всегда хорошо готовиться к эфиру. Например, когда вела передачу "Tibb Dünyası" мои гости врачи думали, что у меня медицинское образование. Телеведущий – это лицо канала, именно от него зависит популярность телепередачи. Профессиональный ведущий - это особый тип личности, обладающий целым спектром различных качеств, который вносит в дом вместе с новостями ощущение спокойствия, стабильности, дает уверенность в том, что зрители получают самую объективную информацию. Бесспорно, он должен быть интеллектуально развитым, обладать широким кругозором и манерой говорить, трудолюбием и внешней харизмой, и, конечно же, хорошим чувством юмора и находчивостью, которые помогут справиться с любой, даже чрезвычайной ситуацией, которая может возникнуть, например, в прямом эфире. Для телезрителей голос, речь и дикция - такая же неотъемлемая часть личности телеведущего, как и его внешность, поскольку через них познается его эмоциональное, умственное и физическое состояние.

- А загруженность работой и "безразмерный" график времени не влияет на семейную жизнь. Как известно, вы мать двух маленьких девочек?

- Конечно , тяжело. Бывали моменты, когда в 4 утра возвращалась домой, а в 10 уже надо было быть в эфире. Но когда семья дружная и помогают родители, все можно преодолеть. Помимо этого, нельзя всегда зацикливаться на работе. Например, я очень люблю путешествовать, бывать в разных странах, узнавать культуру, традиции и обычаи народов, лицезреть природу и архитектуру. А еще увлечена психологией, мне нравится анализировать людей и их поступки в зависимости от ситуации.

- 15 лет на Общественном телевидении Азербайджана. Откуда такая преданность, в то время как сегодня многие часто меняют рабочее место?

- Здесь реально очень дружелюбная и семейная обстановка, которая была создана Исмаилом Омаровым и ныне продолжается новым руководителем Балашом Касумовым. Это действительно очень умный и заботливый человек. Я это говорю не потому, что Балаш Касумов наш сегодняшний руководитель. Его знают миллионы как блестящего знатока игры в "Что? Где? Когда" , а мы узнали как очень достойного и грамотного руководителя. Об этом можно судить по новым проектам на телеканале и увеличившемся интересе зрителей к İTV.

- Давайте завершим нашу беседу интересным моментом. Представим, что Шафа Эфенди стала гостем передачи Шафы Эфенди "Каблук". Какой будет вопрос телеведущей и ответ гостя?

- Получается, что сама у себя в гостях, и разговариваю сама с собою? (смеется, задумалась). Значит так, телеведущая задает вопрос – Какова Ваша миссия на земле? Гостья отвечает – Я человек, который пришел в этот мир творить добро, дарить позитивные эмоции, быть милосердным и с гордостью прожить эту жизнь. Я очень люблю сферу медицины, и как у врачей, у меня есть своя клятва Гиппократа "Не навреди!", или primum non nocere. В оригинальной клятве говорится "Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости". Не навредить зрителю, профессионализму, коллегам, всему живому на земле…

(Автор: Вугар Иманов)

Откровения телеведущей Шафы Эфенди, которая дала себе клятву Гиппократа "Primum non nocere" (ФОТО) - Gallery Image
Откровения телеведущей Шафы Эфенди, которая дала себе клятву Гиппократа "Primum non nocere" (ФОТО) - Gallery Image
Откровения телеведущей Шафы Эфенди, которая дала себе клятву Гиппократа "Primum non nocere" (ФОТО) - Gallery Image
Откровения телеведущей Шафы Эфенди, которая дала себе клятву Гиппократа "Primum non nocere" (ФОТО) - Gallery Image
Откровения телеведущей Шафы Эфенди, которая дала себе клятву Гиппократа "Primum non nocere" (ФОТО) - Gallery Image
Откровения телеведущей Шафы Эфенди, которая дала себе клятву Гиппократа "Primum non nocere" (ФОТО) - Gallery Image
Откровения телеведущей Шафы Эфенди, которая дала себе клятву Гиппократа "Primum non nocere" (ФОТО) - Gallery Image
Откровения телеведущей Шафы Эфенди, которая дала себе клятву Гиппократа "Primum non nocere" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения телеведущей Шафы Эфенди, которая дала себе клятву Гиппократа "Primum non nocere" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения телеведущей Шафы Эфенди, которая дала себе клятву Гиппократа "Primum non nocere" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения телеведущей Шафы Эфенди, которая дала себе клятву Гиппократа "Primum non nocere" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения телеведущей Шафы Эфенди, которая дала себе клятву Гиппократа "Primum non nocere" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения телеведущей Шафы Эфенди, которая дала себе клятву Гиппократа "Primum non nocere" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Откровения телеведущей Шафы Эфенди, которая дала себе клятву Гиппократа "Primum non nocere" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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