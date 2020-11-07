Беседа Бахрама Багирзаде с Низаром Мамедовым: Эмоции искусства освобождения - для нас это Отечественная война! (ФОТО)

Интервью 7 ноября 2020 14:40 (UTC+04:00)
Беседа Бахрама Багирзаде с Низаром Мамедовым: Эмоции искусства освобождения - для нас это Отечественная война! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life беседу заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде с талантливым художником, почётным членом Объединения художников ЮНЕСКО Низаром Мамедовым, сыном всемирно известного живописца, народного художника Азербайджана Сакита Мамедова.

Всё детство Низара прошло в окружении холстов и красок. Эта обстановка способствовала нахождению его призвания. Низар, его младший брат Джасар и сестра Айнур решили стать художниками, посвятить свою жизнь искусству.

Бахрам Багирзаде рассказывает: «С каждым годом живопись всё больше увлекала парня, становясь неотъемлемой частью его жизни. Низар убеждён, что художниками не становятся – ими рождаются. Человека можно научить рисовать, но невозможно научить быть художником, ведь это особое состояние и дар свыше. И это истинная правда!

Несмотря на то, что первым учителем, неоспоримым авторитетом и в жизни, и в искусстве для Низара является его прославленный отец Сакит Мамедов, парень получил профессиональное образование в Азербайджанской государственной академии художеств. Постоянная работа над собой позволила живописцу развить свои творческие способности и выйти на качественно новый уровень. Ведь молодой художник всегда стремится к совершенству не только в живописи, но и в жизни в целом, даже не думая останавливаться на достигнутом.

Сегодня работы Низара Мамедова участвуют в выставках, как в Азербайджане, так и за его пределами на крупных арт-фестивалях Европы, прославляя азербайджанское искусство, получая дипломы и почетные награды, которые он всегда посвящает своей Родине – Азербайджану!

И сегодня я не случайно начал с повествования о творческой семье Мамедовых, ведь наша беседа с Низаром, достойным продолжателем художественных традиций своего отца, состоялась именно в доме Сакита Мамедова, который с годами превратился в настоящий музей мастера кисти. Его стены украшают живописные полотна выдающегося художника современности».

Находясь в такой обстановке, хочется не только наслаждаться искусством, но и беседовать о высоком, возвышенном, прекрасном, философском, поэтому разговор с Низаром целиком и полностью был посвящён изобразительному искусству.

- Низар, твоя жизнь неразрывно связана с искусством и творчеством, ведь большую часть своего времени ты проводишь в своей мастерской. Что для тебя значит быть художником?

- Понимаете, искусство настолько плотно вошло в мою жизнь, что я не мыслю своего существования без него. Не зря говорят, что быть художником – это значит жить как художник, мыслить как художник, смотреть на окружающий мир глазами художника. Это некое особое состояние, которое сложно описать или передать словами. Вам, как творческому человеку, оно хорошо знакомо (улыбается).

Не проходит и дня, чтобы я не занимался творчеством. Общение с холстом – это настолько увлекательный процесс, что ты забываешь обо всём и целиком погружаешься в искусство. Оно тянет тебя словно магнит. В такие секунды, минуты и часы ты не можешь думать ни о чём кроме творчества. Искусство для меня словно глоток свежего воздуха. Я не жду, когда придёт вдохновение, просто прихожу в мастерскую, выдавливаю краски, подготавливаю кисти, ставлю перед собой мольберт с новым холстом и приступаю к работе. Процесс рождения картины, когда белый холст превращается в полотно с оригинальным сюжетом, доставляет мне колоссальное удовольствие, мотивирует и заставляет не останавливаться на достигнутом. Особое удовольствие доставляет процесс смешивания красок для нахождения нужного мне тона или оттенка. Поверьте, в период пандемии и строгого карантинного режима не проходило и дня, чтобы я не занимался творчеством. Конечно, происходящие в мире процессы по-разному влияют на творческих людей, но я стараюсь не терять позитива, пытаюсь оградить себя от негатива и всегда думать о хорошем, настраиваясь на творческую волну.

- Вообще, творческий человек – это человек настроения. Как тебе удаётся поддерживать свой тонус в оптимальном состоянии, и в чём ты черпаешь вдохновение? Бывают ли моменты, когда тебе не хочется подходить к холсту, на время уйти в себя и не заниматься творчеством?

- Конечно, у каждого человека могут быть перепады настроения, какие-то переживания, периоды обеспокоенности. Никто от этого не застрахован. Ведь художник является таким же членом общества, как и все остальные, поэтому невозможно полностью абстрагироваться и жить в некоем вакууме, несмотря на то, что мы значительное время проводим в одиночестве в своей мастерской. Мы контактируем с другими людьми, смотрим новости, переживаем за Родину, за наших солдат и офицеров, которые сегодня проявляют героизм, освобождая наши земли от оккупантов. Тем не менее, я стараюсь не расставаться с творчеством, в котором черпаю вдохновение, ведь чем больше я рисую, тем больше мне хочется этим заниматься. Но главным источником вдохновения для меня, конечно, была, есть и будет природа, созданная Всевышним, её красота, естественность и неповторимость.

- Низар, над чем ты сейчас работаешь. Если я не ошибаюсь, это серия, посвящённая Карабаху и прилегающим к нему районам, некоторые из которых уже освобождены от вражеской оккупации доблестной Азербайджанской Армией. Расскажи об этом поподробнее?

- 27 сентября текущего года стало исторической датой для нашего народа и страны, когда наши войска смогли пресечь армянскую провокацию на линии соприкосновения, а затем перешли в контрнаступление, начав освобождать исконно азербайджанские земли, находящиеся под армянской оккупацией почти три десятилетия. Для нас это Отечественная война, поэтому мы делаем всё, что в наших силах, чтобы помочь фронту и вместе одержать эту историческую победу!

События, происходящие на фронте, продвижение вперед доблестной азербайджанской армии и освобождение оккупированных армянами территорий подняли дух патриотизма в азербайджанском обществе. Каждый радуется успехам ВС Азербайджана и хочет по-своему внести свою лепту в общую победу над врагом. Деятели культуры и искусства в этом плане не стали исключением. Сегодня многие реализовывают патриотические проекты, старясь поддержать моральный дух наших солдат и общество в целом. Пользуясь случаем, поздравляю Вас с выходом книги «Шуша для детей» на азербайджанском языке. Было приятно услышать, что все средства от продажи книг будут направлены в Фонд поддержки доблестной армии Азербайджана! Пусть этот шаг станет примером для многих.

Охваченный патриотическими чувствами, я захотел внести свой вклад в нашу общую победу. Будучи художником, решил написать картины на патриотическую тему и любви к Родине. Так и родилась серия работ, посвящённая красотам Карабаха и семи прилегающим к нему районам. Каждый раз, просматривая в интернете фотографии оккупированных армянами наших территорий, я поражаюсь красоте этих мест, уникальности ландшафтов и аутентичности природы этих краёв. Это величественные горы, великолепные водопады, бурные реки, непроходимые леса и долины. Это действительно райский сад, который нужно увидеть своими глазами, и я уверен, что в ближайшем будущем у всех нас появится такая возможность. Я посвятил свои картины Шуше, Кельбаджару, Лачину, Зангилану и другим районам, которые в настоящее время освобождены от оккупации, а также тем, за которые сегодня идут кровопролитные бои.

Помню, как работая над очередной картиной из вышеупомянутой серии, я включал радио, чтобы слушать новости и узнавать о последних событиях на фронте. В тот день передавали, что доблестная Азербайджанская Армия освободила большое количество сёл. Радиоведущий с особой интонацией называл каждое из них, а после объявил об освобождении Зангилана. Оказывается, незадолго до этого, эту радостную новость сообщил в своём «Твиттере» Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, чем обрадовал весь азербайджанский народ. Я слушал новости и одновременно писал картину. Услышав радостную весть о том, что тысячи наших сограждан мгновенно перестали быть беженцами, я стал работать с ещё большим усердием. Меня переполняла энергия и чувство гордости за свою страну. Мне хотелось писать, творить и создавать. Будучи под впечатлением от услышанного, в эти минуты я был окрылён настолько, что сам не заметил, как завершил работу, словно моей рукой управляли некие высшие силы. Не зря говорят, что патриотизм азербайджанского народа – это не просто слова, а нечто большее, это любовь к Родине. Я представляю, какие чувства испытывают наши доблестные солдаты, водружая флаг Азербайджана на освобождённых от вражеской оккупации землях. Эти эмоции мечтает пережить каждый!

- Сколько сегодня работ насчитывает эта серия, будет ли она дополнена, и где ты планируешь её экспонировать?

- В серии уже десять работ, но в будущем я планирую увеличить число картин. Когда оставшиеся районы и Карабах будут освобождены от вражеской оккупации, я планирую отправиться на эти земли, чтобы дополнить мою серию картинами, написанными с натуры. Я мечтаю об этюде в древнем азербайджанском городе Шуша, и запечатлеть красоты этого города. К тому же, планирую посвятить работы конкретным историческим памятникам Карабаха.

Думаю, когда серия будет завершена, можно провести выставку не только в Азербайджане, но и за его пределами, чтобы показать всему миру красоту и неповторимость этих мест, а также их принадлежность Азербайджану. А по завершении первой части, я имею в виду уже написанные работы, я буду публиковать фотографии картин в социальных сетях, в частности в Инстаграм, чтобы все желающие могли увидеть эти полотна.

- Искусство оказывает большое влияние на формирование патриотических чувств у граждан…

- Полностью с вами согласен. Не случайно говорят, что каждый воюет на своем фронте, внося свой вклад в общую победу. Работы на патриотическую тему, батальные сцены, изображение национальных героев помогают воспитывать в молодёжи чувство патриотизма. Поэтому считаю, что каждый художник должен обращаться к этой теме и прославлять Родину своим творчеством.

- Не могу не задать следующий вопрос - какую роль в формировании твоего патриотизма сыграл Сакит муаллим, представляющий Азербайджан во всем мире и получающий самые престижные награды в области искусства?

- Знаете, я не припомню, чтобы отец как-то особо рассказывал о патриотизме. Всю свою жизнь он не словом, а делом показывает, что значит быть патриотом своей страны. Вы прекрасно помните, как несколько лет назад в старинном замке в Ватикане в торжественной обстановке Дворянская геральдическая академия вручила папе почётный титул графа, в результате чего он стал первым азербайджанцем, получившим столь высокий дворянский титул. В список можно добавить титулы барона и рыцаря Мальтийского ордена, звание почётного члена Римской академии современного искусства и Союза художников ЮНЕСКО, медаль Леонардо да Винчи, Бетховена и Фредерика Великого, ордена «Честь Европы» и «Большой Золотой рыцарской звезды».

Каждая полученная им награда, орден или почётное звание – это не только его личный успех, но и успех его Родины – Азербайджана, который он любит всем сердцем, и эта любовь передалась нам – его детям. Папа своим отношением к Азербайджану, к своей родной земле показал, что значит быть патриотом, и я стараюсь соответствовать его идеалам. Как вы помните, несколько лет назад отец преподнёс королеве Великобритании Елизавете II картину «Джыдыр Дюзю», на которой изобразил местность в Карабахе, где в прошлые века проходила конная верховая игра човган. На полотне - праздничный день. Люди наблюдают за игрой в човган, любуются карабахскими скакунами, ханской дочерью, цветами Хары-бюльбюль. К тому же, папа рассказал королеве про игру човган, придуманную в XII веке в Азербайджане, которая затем появилась в Европе под названием поло. Помню, как на вопрос журналиста – «Почему он подарил ей именно эту картину, а не написал её портрет?», отец дал исчерпывающий ответ – «Женщины ранимы и не любят говорить о своём возрасте, и как бы я не приукрашивал, всё равно немного неделикатно писать портрет 90-летней королевы. Я хотел рассказать ей о нашей стране, об Азербайджане, и может это прозвучит патриотично, мечтал, чтобы в Виндзорском замке хранилась картина азербайджанского Карабаха. Мне кажется, именно такой должна быть пропаганда. Я не могу взять автомат и воевать за свою страну, моё оружие – это кисти и холст, где я могу сказать своё слово!» Мне нечего добавить к словам отца, поэтому я, как и он, продолжаю «воевать» посредством холстов и красок, показывая миру правду об Азербайджане!

- И в завершении нашей беседы – несколько слов для наших бойцов, которые в настоящее время ведут освободительную войну в Карабахе, за исконно азербайджанские земли.

- Мы все верим в победу, ведь мы на верном пути! Пусть как можно скорее азербайджанский флаг будет развеваться на всех освобождённых территориях, и мы сможем отметить нашу великую историческую победу! Вечная память шехидам, отдавшим свою жизнь за Родину и слава героям, водружающим наше знамя на исконных землях Азербайджана!

- Низар, спасибо тебе за интересную беседу! Желаю тебе удачи и больших успехов в творчестве, а нашей доблестной армии победы над оккупантами!

- Спасибо Вам большое за интерес к моему творчеству! Победа будет за нами!

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более сорока детских книг.

(Редактор: Наталья Кочнева)

Беседа Бахрама Багирзаде с Низаром Мамедовым: Эмоции искусства освобождения - для нас это Отечественная война! (ФОТО) - Gallery Image
Беседа Бахрама Багирзаде с Низаром Мамедовым: Эмоции искусства освобождения - для нас это Отечественная война! (ФОТО) - Gallery Image
Беседа Бахрама Багирзаде с Низаром Мамедовым: Эмоции искусства освобождения - для нас это Отечественная война! (ФОТО) - Gallery Image
Беседа Бахрама Багирзаде с Низаром Мамедовым: Эмоции искусства освобождения - для нас это Отечественная война! (ФОТО) - Gallery Image
Беседа Бахрама Багирзаде с Низаром Мамедовым: Эмоции искусства освобождения - для нас это Отечественная война! (ФОТО) - Gallery Image
Беседа Бахрама Багирзаде с Низаром Мамедовым: Эмоции искусства освобождения - для нас это Отечественная война! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Беседа Бахрама Багирзаде с Низаром Мамедовым: Эмоции искусства освобождения - для нас это Отечественная война! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Беседа Бахрама Багирзаде с Низаром Мамедовым: Эмоции искусства освобождения - для нас это Отечественная война! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Беседа Бахрама Багирзаде с Низаром Мамедовым: Эмоции искусства освобождения - для нас это Отечественная война! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Беседа Бахрама Багирзаде с Низаром Мамедовым: Эмоции искусства освобождения - для нас это Отечественная война! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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